Как-то раз один крестьянин достал саженец редкого сорта персикового дерева. Ему так хотелось, чтобы саженец прижился, что он стал истово молиться

Как-то раз один крестьянин достал саженец редкого сорта персикового дерева. Ему так хотелось, чтобы саженец прижился, что он стал истово молиться: «Господи, прошу, пошли моему саженцу дождь!»

Господь внял молитвам крестьянина и пролил на землю дождь. Саженец напился воды, а крестьянин опять обратился к Господу с просьбой: «Господи, прошу Тебя, сейчас пошли моему саженцу солнышка и тепла!»

Притча о том, что нам нужно...

И вновь Господь выполнил просьбу крестьянина: тучи рассеялись и выглянуло солнце. Деревце подрастало, миновало лето, наступила осень. Крестьянин беспокоился о том, как деревце переживет зиму и решил вновь обратиться за помощью к Господу: «Господи, а сейчас прошу тебе послать небольшие заморозки для укрепления моего деревца.» Господь и эту просьбу исполнил, послал заморозки, которых деревце не выдержало и засохло. Крестьянин очень расстроился и отправился за сочувствием к соседу. Когда он закончил рассказывать историю своего саженца, сосед сказал:

– А ведь я тоже посадил весной персиковое дерево, но просил Господа иначе. Ведь саженец – Его творение, и кому же, как не Создателю знать, что сделать для того, чтобы деревце росло лучше. Я просто просил Господа позаботиться о моем саженце. И Он внял моей просьбе – мое деревце растет и прекрасно себя чувствует.

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Эта маленькая притча ярко иллюстрирует то, как многие люди «строят свои взаимоотношения» с Богом: во время молитвы обращаются с просьбой дать им то, в чем, по их мнению, они нуждаются, забывая о том, что Создатель лучше знает, что нам нужно на самом деле. опубликовано econet

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