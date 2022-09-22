Тебе нужно стать домом для себя

Какая-то часть твоей души очень рано оказалась заброшенной. Это тот кусочек твоего «я», который никогда не ощущал себя полностью принятым

Какая-то часть твоей души очень рано оказалась заброшенной. Это тот кусочек твоего «я», который никогда не ощущал себя полностью принятым. Он полон тревоги и страхов. Тем временем ты вырос, усвоив разные стратегии выживания.

Но сейчас ты стремишься к целостности. Поэтому тебе нужно привести домой когда-то тобой оставленную часть себя. Задача эта нелегка, потому что ты стал довольно важной персоной, и испуганный кусочек твоей души не знает, будет ли ему безопасно с тобой.

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Твое взрослое «я» должно умалиться, как дитя, и проявить радушие, ласку и заботу, чтобы мятущаяся часть твоей души смогла вернуться и ощутить себя дома.

Ты жалуешься, что не чувствуешь любви Бога и тебе трудно молиться. Но Господь обитает именно в том уголке твоей души, который напуган и отвержен. Когда ты подружишься с этой частью себя и узнаешь, как она хороша и красива, ты увидишь в ней Бога. Он в тебе там, где ты наиболее человечен и слаб, где ты в наибольшей степени «ты». Вернуть домой испуганный кусочек своей души, значит ввести в дом Бога.

Пока ты не принимаешь этой ранимой части своего «я», она остается так далеко, что ты даже не можешь разглядеть ее истинной красоты и мудрости. Без нее ты не можешь по-настоящему жить, а способен лишь влачить существование.

Постарайся, чтобы твое маленькое пугливое «я» было всегда рядом с тобой. Это будет нелегко, потому что сначала тебе придется жить, осознавая, что самой глубинной, самой подлинной части твоего «я» еще нет дома. А ее так легко спугнуть. Когда эта самая сокровенная часть твоей души еще не ощущает себя в тебе надежно и привольно, она продолжает искать других – тех, кто готов предложить ей реальное утешение, пусть и временное. Но чем больше ты уподобишься ребенку, тем меньше ей понадобиться искать приют на стороне. Твое ранимое «я» сможет ощутить, что его настоящий дом – в тебе.

Запасись терпением. Когда тебе одиноко – побудь со своим одиночеством. Не позволяй своей пугливой душе бежать от тебя. Позволь ей научить тебя мудрости: пусть она расскажет, что можно жить полной жизнью, а не выживать. Придет время, и ты станешь един с нею. Тогда ты откроешь, что Бог живет в твоем сердце, отвечая на все его нужды. опубликовано econet.ru

Автор: Генри Нувен, "Внутренний голос любви"