10 заповедей идеальной жены, которым почти 400 лет!

Ицхак Бэн Эльяким написал для своей дочери книгу, в которой содержались заповеди идеальной жены

В 1620 году Ицхак Бэн Эльяким из Познани написал для своей дочери книгу «Доброе сердце», в которой содержались «10 заповедей идеальной жены».

В 1620 году Ицхак Бэн Эльяким из Познани написал для своей дочери книгу «Доброе сердце», в которой содержались «10 заповедей идеальной жены».

3. Не возражай ему и не утверждай, что твой совет лучше, чем его.

3. Не возражай ему и не утверждай, что твой совет лучше, чем его.