Многих проблем можно избежать, если научиться отказывать людям. Не проводить время в пустом общении «из вежливости». Не давать денег в долг, когда Вам не хочется этого делать
кадр из фильма «Приключения Буратино»
Оказывается, волшебное слово – «НЕТ», а вовсе не «пожалуйста».
Многих проблем можно избежать, если научиться отказывать людям. Не проводить время в пустом общении «из вежливости». Не давать денег в долг, когда Вам не хочется этого делать. Это куда лучше, чем страдать по поводу того, вернут или нет.
Дайте то, что можете подарить, а в долг не давайте.
Гёте говорил: «Хочешь потерять друга – дай ему денег в долг».
Я обнаружила интересный феномен. Когда человек аргументированно отказывает, то его самооценка повышается, возрастает уважение к себе.
Люди боятся отказывать. А знаете почему? Они боятся не понравиться!
А всем не угодишь. Учитесь переживать спокойно чужие негативные эмоции по поводу Вашего отказа. Если сразу сказать «НЕТ», то аргументировать отказ уже будет легче. Отказывайте легко.
©Наталья Грейс
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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