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Волшебное слово – «НЕТ»

Источник: Econet 16 декабря 2023 5662
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Многих проблем можно избежать, если научиться отказывать людям. Не проводить время в пустом общении «из вежливости». Не давать денег в долг, когда Вам не хочется этого делать

Волшебное слово – «НЕТ»

кадр из фильма «Приключения Буратино»

Оказывается, волшебное слово – «НЕТ», а вовсе не «пожалуйста».

Многих проблем можно избежать, если научиться отказывать людям. Не проводить время в пустом общении «из вежливости». Не давать денег в долг, когда Вам не хочется этого делать. Это куда лучше, чем страдать по поводу того, вернут или нет.

Дайте то, что можете подарить, а в долг не давайте.

Гёте говорил: «Хочешь потерять друга – дай ему денег в долг».

Я обнаружила интересный феномен. Когда человек аргументированно отказывает, то его самооценка повышается, возрастает уважение к себе. 

Люди боятся отказывать. А знаете почему? Они боятся не понравиться!

А всем не угодишь. Учитесь переживать спокойно чужие негативные эмоции по поводу Вашего отказа. Если сразу сказать «НЕТ», то аргументировать отказ уже будет легче. Отказывайте легко. 

©Наталья Грейс

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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наталья грейс нет отказ просьба жизнь деньги

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