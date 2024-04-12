Преломленного с друзьями хлеба оказывается вполне достаточно...

Умственная "вера в невидимое" со временем замещает ощущение дыхания Бога в нас самих...

Верующий человек со временем возвращается к утраченной простоте сквозь наработанную в религиозной жизни сложность.

Концептуальная религиозность приводит к утрате невинности, живого переживания Бога.

Умственная "вера в невидимое" со временем замещает ощущение дыхания Бога в нас самих.

Со временем мы устаём от этих нагромождений и представлений.

И тогда внезапного проливного дождя, или найденной в кармане монетки, или преломленного с друзьями хлеба, или двух полевых лилий оказывается вполне достаточно...

Если же потерю думания о (концептуальном, узнанном из книг) Боге считать потерей благодати, то приходится признать, что мы не можем пребывать в этом думании постоянно.

Религиозные люди постоянно разочарованы, постоянно каются по этому поводу.

Бог вряд ли нуждается в том, чтобы мы поддерживали Его существование в нас своим напряженным думанием о Нём.

Одного согласия с Тем, Что Есть, никак не называя Этого, чтобы не утяжелять, достаточно для того, чтобы переживать Жизнь и дарить Жизнь, став Её руслом и потоком одновременно.

Это очень просто, для этого не требуется никаких усилий.опубликовано econet

©Игумен Евмений Перистый

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