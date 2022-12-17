Наша обида подобна кислому вину, а терпение - чаше. Переполнится чаша, прольется вино – жди беды.Некоторые люди не глотают обид
Однажды к мудрецу пришел парень и взмолился: -Помоги мне, о мудрейший! Моя семья рушится из-за постоянных претензий, постоянных обид. Я больше так не могу. Подскажи мне, помоги понять как себя вести.
— Принеси завтра кувшин кислого вина, - сказал старец. – И я постраюсь помочь тебе.
На следующий день, когда парень принес кувшин с вином, старец достал несколько чаш разного размера и сказал:
- Обида подобна этому кислому вину, а терпение - чаше. Переполнится чаша, прольется вино – жди беды. А теперь налей вино в самую малую чашу и выпей.
Парень наполнил чашу, отхлебнул, скривился, но вино допил.
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- Смотри, чаша пуста, обиды нет. Так себя ведет любящий человек, он глотает обиды. Жить с ним легко и приятно, но много ли вина ты сможешь выпить?
- Нет, - ответил парень. - Скорее всего даже вторую чашу не одолею.
- Получается, что если постоянно подливать вино, человек, каким бы он ни был любящим, рано или поздно откажется пить, и ваши отношения разрушатся. Теперь налей вино в малую чашу.
Парень начал наливать, но тут мудрец схватил чашу и плеснул вино ему в лицо. Парень остолбенел от удивления, а мудрец сказал:
- Смотри, чаша опять пуста. Некоторые люди не глотают обид, даже если это маленькая чаша, а тут же отвечают на нее агрессией. У таких нрав вспыльчивый, так что подливать им - себе дороже.
Мудрец подвинул к парню большую чашу, и, как только тот наполнил ее, вылил вино ему на голову.
-Так ведут себя терпимые люди. Чаша у них большая, и наполнить ее очень непросто. Но если уж это произошло, жди беды. Осталась самая большая чаша.
Парень наполнил ее дрожащими руками и сел в ожидании. Мудрец приподнял чашу и оказалось, что в ней есть трещина, из которой на пол закапало вино.
- Это слезы, - сказал мудрец. – Слезы самых терпеливых и любящих людей. Если не подливать вино, чаша со временем опустеет. Но если она переполнится...
Парень зажмурился в ожидании потока кислого вина, но мудрец отодвинул чашу и продолжил:
- ... ты потеряешь человека.
Парень встал и с поклоном сказал:
- Я все понял, о мудрейший!
- Что же ты понял? – спросил мудрец.
- Либо моя жена поменяет себе чашу...
- Либо что?
- Либо я найду себе другую, с чашей более подходящего размера...
- Глупец - вздохнул старец. Лучше заведи себе кувшин поменьше.
опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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