Упражнение на чувство «ДА» и «НЕТ»: техника для привлечения изобилия

Итак, поговорим о силе ясности и о том как раскрыть свою внутреннюю мудрость и начать привлекать изобилие. Я отвечу на вопросы "Что", "Почему" и "Как".

Вопросы о ясности и изобилии

Что — Вы способны привлекать изобилие намного проще, чем вы это делаете. Некоторые из вас добились в этом больших успехов и это замечательно. Итак отвечаю на вопрос "Что". Изобилие — это не только деньги, это не просто сумма на вашем счету. Изобилие — это оптимизм, радость, счастье... Моя жизнь полна изобилия и я этим очень довольна, но изобилие начинается с дружбы и любви, а также здоровья. И заканчивается финансовой стабильностью.

Это ответ на вопрос "Что такое изобилие", а что такое "ясность"? Ясность — это четкое понимание, внутренне знание того, что в следующий раз вы скажете "Да!" Вы просто знаете и принимаете четкие решения вместо того, чтобы: "Ну может быть", "Возможно я сделаю это", "Я не очень-то уверен", "Они хотят, чтобы я..." Вы выбираете то, что лучше для вас. Я помогу вам настроиться на то, что я считаю изобилием, на то, что вы считаете изобилием, на то, что будет самым лучшим и самым правильным решением для вас. Ясность — это прекрасное чувство, оно показывает, что вы выбираете лучшее для себя, даже если кому-то это не нравится.

Теперь поговорим о "Почему". В контексте изобилия и ясности — почему вы желаете изобилия? Потому что с ним вы способны на большее, вы способны на большее в этой жизни, когда вы счастливее, оптимистичнее, когда у вас много прекрасных друзей и когда у вас много денег. Со всем этим вы способны на большее. А если в добавок к этому у вас еще и хорошее настроение, вы можете горы свернуть.

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А с ясностью ваша жизнь становится легче, жизнь словно превращается в песню. И с какими бы проблемами вы не сталкивались, они уже не кажутся такими страшными. Это жизнь. У всех бывают проблемы, у всех бывают трудности. Мы — люди. А значит мы умираем, рождаемся, живем, у нас случаются проблемы, расставания и т.д.

Никто не может пообещать вам, что жизнь не будет подбрасывать вам никаких сюрпризов. Вопрос в том, как вы справляетесь с ними? Когда в вашем сознании есть ясность, когда вы чувствуете, что для вас "Да", а что "Нет", когда вы чувствуете, что для вас правильно — ваша жизнь превращается в песню. И вы красиво и изящно двигаетесь к тому чего хотите от жизни. К тому, что лучше для вас. А когда вы делаете то, что лучше для вас, тогда и другим становится лучше. Даже если это кому-то и не нравится. В этом и заключается вызов, который мы принимаем.

А теперь поговорим о вопросе "Как", а затем перейдем к простукиванию. Но сейчас я попрошу вас выполнить одно маленькое упражнение.

Упражнение на чувство "Да" и чувство "Нет"

Как вы определите свое следующее "Да"? Как вы определите, когда сказать "Да", а когда "Нет"? Это относится ко всем типам решений, от самых простых, вроде "А что сегодня на ужин?" до выбора спутника жизни, выбора больших проектов и других глобальных решений.

Итак, давайте выполним это очень простое упражнение.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на ощущениях в области живота. Почувствуйте это своим нутром. Итак, сосредоточьтесь на ощущениях в области живота и подумайте о своем любимом цвете. Заполните этим цветом весь зал (или комнату, где вы находитесь) любыми оттенками этого цвета, который вам очень нравится. Это просто, правда? И в этом нет ничего сложного. И это чувство, которое вы испытываете в голове, в сердце и животе, думая об этом цвете — это и есть ваше чувство "Да".

Теперь перейдем к "Нет". Подумайте о цвете, который вам вовсе не нравится, вы не носите одежду такого цвета и вообще никогда не купили бы предметы такого цвета. Снова сосредоточьтесь на ощущениях. Это чувство смятения. Я знаю, что это очень слабое чувство, но это очень важно. Если вы не можете делать это для маленьких решений, то не сможете и для больших. Я в этом убедилась. Итак, сосредотачиваемся на своих внутренних ощущениях, думаем о своем нелюбимом цвете — это чувство и есть ваше "Нет". Или "может быть", а "может быть" означает на сегодня также "Нет".

Откройте глаза. Я думала, что мое чувство "Да" будет ярчайшим, с раскатами грома, света, музыкой... Как бы не так! Мое "Да" — это спокойствие, штиль и отсутствие вопросов. А мое "Нет" — это "может сделать так, или так, или может так" и так по кругу.

А теперь снова закройте глаза. Подумайте о ком-то, кого вы любите, кто вызывает у вас улыбку, только не того с кем у вас сложные отношения, иногда проще выбрать племянника, ребенка или домашнего питомца. Подумайте о ком-то, кто приносит вам радость, вы настроены на этого человека и чувствуете, что счастье переполняет вас. Это чувство, которое вы испытываете — это чувство ясности, оно означает "Да".

А теперь подумайте о ком-то, кто вам неприятен, кто вас раздражает и выводит из себя. Это чувство неясности и оно означает "Нет".

И вам нужно попрактиковаться в этом простом упражнении, чтобы научиться принимать сложные решения. Например, чтобы решить к какому сложному проекту вам приступить — кто-то предлагает вам 5 различных проектов, какому из них сказать "Да"? Как решить с кем встречаться? В какую квартиру или какой дом переехать?

Страх перед ясностью

Так вот, вам нужно научиться различать эти чувства — чувство "Да" и чувство "Нет". В чем же проблема? Проблема в том, что такая ясность не нравится другим. Они видят в этом угрозу. Иногда ваше ясное "Да", это их "Нет". И снова таки, если вы ясно видите решение правильное для вас, для них это тоже хорошо, даже если они с этим спорят. Ведь вас никто не просит быть нечестным, я бы не хотела, чтобы кто-то из вас был нечестным. Так что, если я попрошу вас о чем-то, а ваш ответ на это будет "Нет", надеюсь вы скажите об этом.

Итак, рассмотрим кое-какие вопросы. Я попрошу вас заполнить пару пробелов. В последующем это очень вам поможет.

Серьезная проблема заключается в том, что люди боятся ясности. По причинам, о которых я уже говорила — ясность раскачивает лодку. Кто-нибудь из присутствующих раскачивал лодку? Только один человек? Лично я делала это много раз. Людям это не нравится, потому что они видят в этом угрозу. Люди хотят, чтобы вы говорили "Да" им, а не себе.

Страх перед ясностью мешает делать нам все необходимое для достижения лучших результатов. И принимать лучшие решения в карьере, личной жизни, финансах, сексе, человеческих отношениях; физической, эмоциональной и всех остальных сферах. Мы не принимаем правильных решений из-за страха.

Итак, вот что я попрошу вас записать. Если хотите, вы можете выбрать любую сферу: финансы, отношения, дружба, бизнес и т.д. Итак, запишите: "Я боюсь ясности потому что..." и продолжите по своему усмотрению. Задавать себе такие вопросы очень полезно.

Одна клиентка как-то сказала: "Я не хочу ясности в своих отношениях, если в них наступит полная ясность, то их придется разорвать". На самом деле это не так, но у нее мысль о ясности вызывала такое напряжение.

Еще кто-то мне говорил: "Если я достигну ясности мне нужно будет поговорить с начальником", ну да, конечно — "Если я достигну ясности мне нужно будет по-другому воспитывать своих детей", "Если я достигну ясности мне нужно будет сказать кому-то «Нет»".

Это и влияет на ваши отношения, на вашу способность привлекать, и когда вы достигаете четкого понимания, вы посылаете Вселенной соответствующие сигналы — о том, что вы на 100% целостны, и о том, что ваши голова, сердце и живот едины. Но на самом деле все происходит иначе, мы думаем: "Пожалуй на ужин сегодня съем гамбургер, хотя нет, наверное лучше курицу, хотя спагетти тоже хороший вариант". И тогда Вселенная думает: "Я даже не знаю чего ты хочешь, вот и не могу ничем помочь!"

Итак, рассматриваем ситуацию: "Я боюсь ясности потому что..." и "Если я достигну ясности, он или она может..." Что может произойти? Закончите эту фразу.

Вы будете раскачивать лодку, поэтому многие из нас не достигают такой ясности как могли бы. Я не говорю, что вы в одночасье должны достичь ясности во всех сферах жизни. Пока это слишком трудно для вас. Но заверяю вас — ваш достаток будет расти как на дрожжах, когда вы достигнете полной ясности и четкого видения в принятии решений.

В нашей семье я немного раскачиваю лодку, потому что мне абсолютно ясно, что я не могу общаться со своей сестрой алкоголичкой. Это очень сильно раскачивает лодку, но мне абсолютно ясно, что я не могу больше поддерживать с ней отношения. Я четко даю понять, что теперь все изменилось. Никто из членов семьи не одобряет этого, но как только мне стало кристально ясно, что я должна так поступить, для меня все изменилось. Дай Бог, чтобы у нее тоже что-то изменилось, но у меня есть своя жизнь.

Это пример того, как члены семьи или ваш начальник не одобряют ваше четкое видение. Также в этом могут видеть угрозу, если ваш доход увеличивается во много-много раз. Или вы достигаете определенного успеха в жизни, а у ваших знакомых или друзей этого не получается.

Простукивание

Итак, перейдем к простукиванию. Что мы делаем по заимствованию у древней китайской медицины? Мы простукиваем точки меридианов тела, чтобы избавиться от сгустков застоявшейся энергии. Эти сгустки подобны пробкам, которые перекрывают движение автомобилей. То же самое происходит с вашей энергией.

Если у вас есть какие-то симптомы, это может быть: тревожность, тяга к шоколаду, страх успеха, страх неудачи, если у вас есть эти симптомы, это значит, что в вашей энергосистеме есть блок. И мы фокусируется на этой проблеме, будто мы открываем файл, будто мы редактируем документ Word. Этого нельзя сделать пока файл не открыт.

Итак, пока повторяйте за мной. Позже, если нужно, я расскажу об этом подробнее.

Принцип очень прост: мы простукиваем точки, которые во время акупунктуры прокалываются иголками. И таким образом мы прочищаем нашу энергосистему, распределяющую энергию между органами. В китайской медицине считается, что когда у вас есть блоки, они проявляются в симптомах, и не важно какие это симптомы.

Сегодня мы поговорим о том, как достичь максимального успеха. Я знаю, что некоторые из вас уже очень успешны — это прекрасно. Но до потолка остается еще чуть-чуть — вы можете пойти еще выше, мы все на это способны.

То что мы сейчас сделаем — отличный способ избавиться от сопротивления, то есть от негатива в вашем энергетическом поле. От всех неровностей на пути к вашему "Да".

Мы начнем с простукивания так называемой точки карате, она находится на ребре ладони. Вы когда-нибудь видели как каратисты разбивают кирпичи ребром ладони? Неважно на левой руке или на правой, мы простукиваем эту точку и говорим: "Хоть у меня и есть эта проблема..." Это очень просто — простукивание практикуется около 30 лет и все время я делаю то же самое. "Хоть у меня и есть эта проблема, я всецело принимаю себя". Потому что, когда мы говорим, что принимаем свою проблему мы избавляется от сопротивления.

Я попрошу вас записать одну или две причины по которым вы можете бояться полной ясности. Попробуйте! "Я очень боюсь полной ясности потому что... кто-то будет завидовать, кого-то это расстроит, я увеличу свой доход и больше не буду прежним, или я вырвусь из зоны комфорта и ограничивающих убеждений". Это может быть несколько неприятно, но это нужно знать.

Люди посещают семинары и тренинги, чтобы измениться; тратят тысячи долларов на новые маркетинговые продукты, но ничего не меняют в своей энергетической системе, а ведь там и кроется проблема. Годами я была одной из таких людей и ни к чему хорошему это ни привело. Пока не узнала как решить глубинную проблему, которая кроется именно в энергии.

Итак, у вас есть хотя бы одна причина по которой вы можете бояться ясности? Иногда меня спрашивают: Как определить, что я не достиг ясности или боюсь этого?" Как определить, что вы работаете против самого себя? Я работала против самой себя на прошлой неделе, например: вы откладываете на потом, опаздываете, не доделываете резюме. И такими делами мы откладываем свой успех и не позволяем радости войти в нашу жизнь.

Простукивание по точке "карате"

Итак, начинаем постукивать в точке карате любой рукой и произносить: "Хоть я и боюсь полной ясности, я знаю, что другим это не понравится, в прошлый раз им это не понравилось, все равно я всецело принимаю себя".

"Хоть я и боюсь ясности, потому что другим это не понравится, особенно, когда я стану богаче, все равно я всецело принимаю себя".

"Хоть я и боюсь ясности, и удивляюсь насколько силен этот страх, я всецело принимаю себя и принимаю реакцию других людей".

Простукивание по другим точкам

Затем мы переходим к простукиванию двумя пальцами доминирующей руки. (Поочередное постукивание по указанным точкам).

Брови — "Я боюсь ясности"

Край глаза — "Я боюсь ясности"

Под глазом — "Что если другим это не понравится"

Под носом, над верхней губой — "Что если другим не понравится, что я достигну ясности"

Подбородок — "Что если я буду чувствовать себя некомфортно, когда достигну ясности"

Ключица — "Я боюсь ясности, неудивительно, что я работаю против самого себя"

Под рукой — "Я боюсь ясности, потому что боюсь реакции других"

Макушка — "Я боюсь ясности, потому что боюсь реакции других"

Сделайте глубокий вдох.

Я забыла попросить вас оценить насколько сильным был страх ясности в самом начале. Сейчас я попрошу вас снова настроиться на то, что вызывает у вас страх. Посмотрите на свой листик и ответьте на вопрос: А что я чувствую сейчас? Странно, ничего не изменилось, ни человек, ни реакция, я еще не пришел к цели, но у меня уже нет таких негативных ощущений. Потому что, когда вы изменяете свои вибрации страха ясности, меняется ваше поведение, вы будете другим человеком уже сегодня вечером. Вам нужно изменить свои вибрации, но вы не можете сделать это просто своим мозгом, у него нет мышц.

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Повторение цикла простукивания

Итак, давайте повторим еще раз.

Точка "карате" — "Хоть я все еще несколько боюсь ясности, ведь знаю насколько успешным буду — я могу стать очень сильным, я всецело люблю и принимаю себя, даже если другие не будут этого делать".

"Хоть я и боюсь ясности, что если это раскачает лодку? Как в прошлый раз? Я всецело люблю и принимаю себя, даже с этим страхом".

"Хоть я и боюсь ясности, ведь знаю каким сильным стану, и знаю какие новые решения буду принимать, я уже чувствую что они на подходе, я всецело принимаю себя, что бы ни случилось.

Брови — "Я все еще боюсь ясности"

Край глаза — "Я думаю дело в богатстве"

Под глазом — "Я боюсь ясности"

Под носом — "Что если другим это не понравится?"

Подбородок — "Что если им это не понравится?"

Ключица — "Что если они будут завидовать?"

Под рукой — "Что если я буду раскачивать лодку?"

Макушка — "Ведь я точно буду раскачивать лодку"

Брови — "Что если я стану очень сильным?"

Край глаза — "Что если я достигну полной ясности?"

Под глазом — "И стану очень богатым"

Под носом — "Я буду веселиться"

Подбородок — "У меня будут деньги"

Ключица — "У меня будет еще больше друзей"

Под рукой — "Я буду счастливее"

Макушка — "Я не уверен, что готов"

Брови — "Я готов"

Край глаза — "Обожаю ясность"

Под глазом — "Я благодарен за всю ясность, которая у меня есть"

Под носом — "Я хочу больше"

Подбородок — "Я уже знаю, что нужно делать"

Ключица — "Я осознаю свою смелость, ведь я думаю об этом"

Под рукой — "Здорово знать чему я скажу «Да»"

Макушка — "Я уважаю твое и уважаю свое"

Сделайте глубокий вдох.

Затем снова проведите оценку, если получается низкое число, вы переходите к следующей сфере. К следующей сфере в своей жизни, в которой вам нужна ясность.

Итак, чтобы достичь большей ясности по поводу своих "Да" и "Нет" — тренируйтесь, прислушивайтесь к своему животу, своему нутру. Как достичь ясности? Чему вы скажете "Да"? Почему вы этого не делаете? Как вы работаете против самого себя? И простукивайте проблему, блок за блоком, все что стоит на вашем пути.

©Кэрол Лук (англ. Carol Look) — знаменитый специалист по технике эмоциональной свободы (EFT), коуч по привлечению изобилия и успеха, клинический гипнотерапевт, популярный оратор и автор нескольких книг, включая бестселлер "Привлечение изобилия с помощью EFT".

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet