Все проблемы жизни, являются экзистенциальными, они не являются умозрительными
Жизненные проблемы, все проблемы жизни, являются экзистенциальными, они не являются умозрительными.
Вы не можете разрешить их путём рассуждений - вы можете разрешить их только прожив их.
Посредством их проживания открывается будущее. Посредством рассуждений будущее не откроется никогда. Наоборот, закроется даже настоящее.
Наблюдали ли вы: что происходит, когда вы размышляете? Когда вы размышляете, вы закрыты. Всё, что связано с настоящим, отбрасывается.
В уме вы движетесь по пути сновидения. Одно слово порождает другое, одна мысль порождает другую, вы всё время движетесь.
Чем больше вы движетесь в рассуждениях, тем на большее расстояние вы уходите от существования.
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Рассуждения являются способом бегства. Это путь сновидений, это и есть основа сновидений. Вернитесь на землю. Вернитесь к существованию.
Жизненные проблемы могут быть решены только в том случае, когда вы глубоко укоренены в существовании. Витая в мыслях, вы удаляетесь от корней, и чем дальше вы от них уходите, тем меньше возможности решения чего–либо. Вы, скорее, всё запутаете, всё ещё больше осложнится. А чем больше всё осложнится, тем больше вы будете думать, тем больше вы будете удаляться от корней. Остерегайтесь рассуждений!опубликовано econet
© Ошо
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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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