Все проблемы жизни, являются экзистенциальными, они не являются умозрительными

Запомните это слово «переживание»

Жизненные проблемы, все проблемы жизни, являются экзистенциальными, они не являются умозрительными.

Вы не можете разрешить их путём рассуждений - вы можете разрешить их только прожив их.

Посредством их проживания открывается будущее. Посредством рассуждений будущее не откроется никогда. Наоборот, закроется даже настоящее.

Наблюдали ли вы: что происходит, когда вы размышляете? Когда вы размышляете, вы закрыты. Всё, что связано с настоящим, отбрасывается.

В уме вы движетесь по пути сновидения. Одно слово порождает другое, одна мысль порождает другую, вы всё время движетесь.

Чем больше вы движетесь в рассуждениях, тем на большее расстояние вы уходите от существования.

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Рассуждения являются способом бегства. Это путь сновидений, это и есть основа сновидений. Вернитесь на землю. Вернитесь к существованию.

Жизненные проблемы могут быть решены только в том случае, когда вы глубоко укоренены в существовании. Витая в мыслях, вы удаляетесь от корней, и чем дальше вы от них уходите, тем меньше возможности решения чего–либо. Вы, скорее, всё запутаете, всё ещё больше осложнится. А чем больше всё осложнится, тем больше вы будете думать, тем больше вы будете удаляться от корней. Остерегайтесь рассуждений!опубликовано econet

© Ошо

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