15 февраля — Сретение Господне: что мы знаем о празднике

В переводе с церковнославянского «сретение» означает «встреча». Но кого и с кем? Евангельское повествование говорит о том, что в Иерусалимском храме Христа встретил старец Симеон.

Дата (новый стиль): 15 февраля. Статус: двунадесятый праздник. Событие: Праздник Сретения Господня — это переживание события, произошедшего в самом начале истории Нового Завета (Лк 2:22-39). На сороковой день после Рождества праведный Иосиф и Мария принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Таким образом они исполняли постановление закона Моисеева о посвящении Богу всех первенцев мужского пола, в честь избавления еврейских первенцев от смерти, в то время как ангел Господень поразил всех первенцев земли египетской.

«Сретение» означает «встреча»

В переводе с церковнославянского «сретение» означает «встреча». Но кого и с кем? Евангельское повествование говорит о том, что в Иерусалимском храме Христа встретил старец Симеон. По преданию, он прожил уже почти 300 лет, так как получил от ангела обещание, что не умрет, пока сам не увидит пришедшего в мир Мессию — Спасителя Израиля.

Икона праздника

В центре иконы Сретения — Богородица и старец Симеон бережно, обернутыми одеждой руками принимающий младенца Христа. Справа от Симеона изображают пророчицу Анну, так же, как и он, ждавшую прихода Спасителя. Слева от Богородицы — Иосиф, в руках которого клетка с голубями — жертвой за очищение после рождения ребенка.

Красная пелена поверх строений храма на иконах традиционно символизирует, что действие происходит внутри помещения.

Праздник Сретения отмечается на 40-й день после Рождества, так как на 40-й день заканчивалось время очищения женщины после родов и по закону она должна была принести жертву очищения. В православии этот обычай нашел отражение в «молитвах на сороковой день», читаемых над матерью ребенка.

Праведный Иосиф держит в руках корзинку с двумя голубями.

Первый голубь — жертва за первенца, положенная по закону Моисееву. Когда ангел Господень сошел на землю и убил всех первенцев мужского пола в земле Египетской, он не тронул детей тех, кто, по наставлению Моисееву, отметил свою дверь кровью ягненка. В воспоминание об этом событии все первенцы мужского пола должны были быть посвящены Богу, и за них полагалось приносить Богу символическую «заместительную» жертву — голубя.

Второй голубь — жертва очищения и благодарения после рождения ребенка, которую полагалось принести Марии, Матери Христа.

Жертва за первенца также тесно связана и с празднованием иудейской Пасхи. Как и в момент бегства из Египта, иудеи каждый год на Пасху вкушали специально приготовленного пасхального агнца, кровь которого спасла их первенцев от смерти.

Пасхальный агнец — это образ Христа, принявшего смерть за всех первенцев мира. Таким образом праздник Сретение отсылает нас напрямую к Распятию и Воскресению Христа — «первенца из мертвых», как поется в пасхальном песнопении.

Голубой цвет одежды Божией Матери означает невинность и чистоту. Сретение невозможно причислить ни к господским, ни к богородичным двунадесятым праздникам. Например, убранство храма и одеж­ды священнослужителей на Сретение «богородичного» голубого цвета. Эта символика ведет свою преемственность от главных праздников в Иерусалимском храме, во время которых первосвященник надевал одежды голубого цвета.

Старец Симеон, по преданию, был одним из 70 «толковников», переводивших в III веке книги Священного Писания на греческий по заказу египетского правителя Птолемея II. Предание говорит о том, что он, переводя строчку из книги пророка Исаии «се Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис 7:14) усомнился, как дева может родить, и хотел перевести «дева» как «молодая женщина», что вполне допускает многозначность соответствующего слова в еврейском тексте Библии. Тогда ему явился ангел и пообещал, что Симеон не умрет, пока сам не увидит Деву и рожденного от нее Спасителя Израиля.

«Септуагинта» — перевод книг Священного Писания Ветхого Завета на греческий язык, выполненный 70-ю толковниками, одним из которых, по преданию, был старец Симеон. Септуагинта наряду с другими, более поздними, рукописями легла в основу христианского канона Священного Писания Ветхого Завета, утвержденного Лаодикийским собором в 360 году.

Принимая на руки Христа, Симеон произнес слова, переданные нам дословно евангелистом Лукой: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Эту молитву мы слышим в храме на каждой вечерне, по-церковнославянски она начинается словами «Ныне отпущаеши…».

Пришедшей к жертвеннику Марии старец предрек, что Ее Младенцу Самому предстоит стать искупительной жертвой преступления Адама и Евы. Она же станет свидетельницей Его искупительной жертвы и душу ее «пройдет оружие».опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet