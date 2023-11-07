Я женщина, которой больше не нужно ничего доказывать

Настало то время, когда нам больше не нужно ничего доказывать. Те, кто нас любят, должны принять наши сильные и слабые стороны и не препятствовать нашему счастью. Мы уверены, что вы тоже теперь храбрая, энергичная, но спокойная сердцем женщина, которой больше не нужно ничего доказывать кому-либо, потому что вы знаете, кто вы есть. Потому что вы знаете себе цену.

Настало то время, когда нам больше не нужно ничего доказывать. Те, кто нас любят, должны принять наши сильные и слабые стороны и не препятствовать нашему счастью.

Мы уверены, что вы тоже теперь храбрая, энергичная, но спокойная сердцем женщина, которой больше не нужно ничего доказывать кому-либо, потому что вы знаете, кто вы есть. Потому что вы знаете себе цену.

Говорят, что поистине благородные люди приходят в этот мир, чтобы «быть» и «разрешить быть» и они, не теряя себя в других, одновременно позволяют другим быть свободными в своем выборе, правах и желаниях.

Стать тем, кем мы в действительности себя чувствуем, без давления извне, не опасаясь критики или без страха быть оставленными в одиночестве из-за того, что мы имеем свое мнение и свои желания, это то, чего трудно достичь. Это не так-то просто.

Сегодня в нашем пространстве мы приглашаем вас, женщин, подумать об этом, и, если вы еще не сделали этого сами, помочь вам совершить первый шаг к достижению этой личной свободы. Мы поддержим вас в этом важном поступке.

Это стоит того, ведь свобода даст вам крылья и поможет достичь счастья.

Я женщина, и я знаю, кто я и чего хочу. Мне не нужно ничего доказывать.

Сколько раз вы плакали в тишине из-за неудач, из-за разочарований, которые вы пережили по вине людей, говорящих, что вас любят, но причиняющих вам боль.

Семья или наши партнеры могут поставить нас в экстремальные ситуации, а иногда в безвыходное положение.

Эмоциональный шантаж, упреки, или необходимость доставлять удовольствие окружающим отдаляют нас нашего собственного Я. Рушат нашу самооценку.

Когда наша самооценка падает вниз, мы теряем все. Это как потерять горизонт, перестать видеть этот свет, позволяющий нам узнавать себя. Как утратить память о том, что нам нравилось, каковы были наши ценности.

Именно в тот момент, когда мы скажем себе «достаточно» и «эту черту я не перешагну», у нас появится душевное спокойствие, которое позволит нам сосредоточиться на действительно важной вещи. Найти баланс.

Личный баланс состоит в том, чтобы избавиться от этой постоянной потребности что-либо доказывать другим.

Дарить любовь, не получая ничего взамен, улыбаться, когда на самом деле мы чувствуем боль, чтобы доказывать себе, что мы оправдываем ожидания других, когда, на самом деле, все совсем наоборот.

Люби меня такой, какая я есть, — это единственное, чего я прошу

Действительно, если мы могли дать точное определение любви, это было бы нечто следующее: поиск эмоциональной связи с другим человеком, где будучи партнером, в то же время, вы остаетесь самой собой.

Это строить отношения, которые дарят уверенность, счастье и личностный рост.

Любовь никогда не должна заставлять нас доказывать несвойственные нам вещи. Если от вас требуют, чтобы вы были услужливой, выполняли каждое желание и соответствовали этой традиционной модели «женщины», эти отношения не является ни искренним, ни здоровыми.

Истинная и зрелая любовь заключается в том, что нас принимают такими, какие мы есть, и она поддерживает каждую из наших ценностей, мечтаний и мыслей. В ней нет нарушения наших границ, лишь общее пространство для уважения и роста.

Если вас не любят такой, какая вы есть, не принимают ваше мнение, ваши достоинства и даже слабые стороны, то настало время для одного важного решения.

Я хозяйка своей жизни и своих желаний

Вероятно, всю свою жизнь вы жили с учетом пожеланий других, прислушиваясь к их капризам и просьбам несмотря на то, что это полностью противоречило вашей сущности.

Хотя очевидно, что мы живем в обществе, и поэтому никто из нас никогда не может быть по-настоящему свободным от влияния других, но каждый из нас имеет право на свой внутренний мир и спокойствие.

Рано или поздно, в нашей жизни наступает момент, когда мы понимаем, что действительно важно.

Мы устаем от того, что нам постоянно нужно «подстраиваться» под ожидания других, говорить да, когда мы имеем в виду нет. Оттягивать принятие важного решения, в надежде, что вещи сами собой исправятся.

В конце концов, наступает день, когда вы просто устаете от всего этого. Вот когда мы начинаем менять свою жизнь, сказав себе «хватит казаться тем, кем я не являюсь».

Я не буду больше казаться спокойной, когда кто-то делает то, что меня беспокоит. Я не буду молчать о том, что меня возмущает или причиняет мне боль.

Я не буду делать вид, что он мне все нравятся просто чтобы соответствовать своей «роли».

Я больше не будет пытаться быть идеальной женщиной, женой или матерью. Я имею право сказать: «на сегодня с меня хватит», «сегодня у меня выходной», «я хочу, чтобы ты теперь поддерживал меня так, как я всегда поддерживала тебя».

Я не буду делать вид, что счастлива, когда я чувствую грусть.

«У меня есть право взглянуть в лицо моим демонам, чтобы понять их, победить и стать сильнее.»

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У всех нас есть важная задача — избавиться от всего, что нам чуждо, чтобы быть самой собой, свободной, без каких-либо обязательств и долгов, не пытаясь сделать всех счастливыми, когда вы сами несчастны.

Вы можете и должны сказать «Хватит!». Вы достойны того, чтобы иметь ваше личное пространство, и быть свободными в достижении своих собственных мечтаний. опубликовано econet