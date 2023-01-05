Впереди - последний из вереницы новогодних праздников, но самый ответственный. Каждая хозяйка должна знать, что и как готовить на Рождество. Ведь по древней традиции готовились к великому празднику заранее и ответственно. Многие молодые хозяйки не знают сейчас, что говорит об этом традиция.
Впереди - последний из вереницы новогодних праздников, но самый ответственный. Каждая хозяйка должна знать, что и как готовить на Рождество. Ведь по древней традиции готовились к великому празднику заранее и ответственно. Многие молодые хозяйки не знают сейчас, что говорит об этом традиция.
Какие блюда готовить на Рождество и как правильно их подавать, ведь немаловажную роль в этом праздновании играют исторические обряды. И не следует путать ужин, приготовленный на Святой вечер и семейный ужин на Рождество Христово.
На Святой вечер (6 января – Сочельник) готовят 12 постных блюд: кутья, узвар, горох, капустник, рыбные блюда, постный борщ с грибами, вареники с капустой, кашу гречневую, голубцы с рисом, постные блины, грибы, пироги. После ужина, который обычно длился 3-4 часа, кутью и некоторые другие блюда не убирали, а оставляли для духов.
Сочельник – вечерняя трапеза накануне Рождества, сопровождаемая многими традициями и обрядами. В Рождественский сочельник церковь приписывала строгий пост до вечернего богослужения, и в этот день это первая трапеза, которой заканчивается предрождественский пост. По традиции она начинается с появлением первой звезды, в память Вифлеемской звезды, возвестившей пастухам рождение Христа.
Варили кутью из пшеницы, гороха, риса, обдирного ячменя. Приправляли медом, маковым, конопляным, подсолнечным или другим постным маслом. Зерно было символом воскресающей жизни, а мед или сладкая приправа означали сладость благ будущей блаженной жизни.
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Порядок приема пищи регламентировался строгими правилами: сначала подавались закуски (селедка, рыба, салаты), затем красный (слегка подогретый) борщ, грибной или рыбный суп. К борщу, грибному супу подавались ушки или пирожки с грибами, а у православных сочни — жареные на конопляном масле мучные лепешки.
Под конец трапезы на стол подавались сладкие блюда: рулет с маком, пряники, медовики, клюквенный кисель, компот из сухофруктов (узвар), яблоки, орехи.
Трапеза была безалкогольной. Все блюда были постными, жареными и заправленными растительным маслом, без мясной основы, без молока и сметаны. Не подавались горячие блюда, чтобы хозяйка постоянно находилась за столом.
А вот на само Рождество Христово (7 января) готовят большой семейный ужин. Всей семьей накрывают на стол. На столе должна быть солома (или сено, в память о вертепе и яслях), а на соломе – белоснежная скатерть.
В центре ставится кутья. Затем другие блюда: блины, рыба, заливное, студень, домашняя колбаса, жаркое, медовые пряники, ломанцы с маком и медом, узвар. К этому набору прилагались еще и напитки, что уже зависело сугубо от вкуса и возможностей хозяина.
За столом кутью нужно есть первой, т.е. начинать им свой ужин, каждый из присутствующих за столом должен съесть хотя бы одну ложку кутьи. Согласно легендам, тогда этот человек будет жить во здравии и благополучии весь наступающий год.
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Празднование Рождества у других народов
Схожи с традициями празднования Рождества и другие народы мира. Например, когда готовят на Святой вечер 12 блюд, которые символизируют 12 апостолов Иисуса Христа, то чехи подают на стол 12 видов пирожных, который обозначают 12 месяцев. В Венесуэле делятся виноградом и съедают по 12 виноградинок, загадывая при этом по желанию на каждый месяц года.
Итальянцы на площади Святого Петра в Риме строят великий вертеп, где показывают сцены Рождества Христова – это целое театральное действие, хотя они не собираются на праздничный ужин у себя дома.
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Богословы называют Рождество центральным событием в истории всего человеческого рода. Потому, что Святая ночь имеет особенное значение для современной цивилизации, ведь ход новейшей истории человечества, и современное летоисчисление ведется от Рождества Христова.
Весёлых Вам праздников!опубликовано econet
Автор Яна Минковская
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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