То, что душа возьмет с собой

Холод, проникающий под одежду… Вжимаешь голову в плечи и пытаешься согреться, обхватив себя руками. Не выходит. Холодно снаружи, холодно внутри.

Межсезонье… Слякоть… Леденящий душу ветер… Холод, проникающий под одежду… Вжимаешь голову в плечи и пытаешься согреться, обхватив себя руками. Не выходит. Холодно снаружи, холодно внутри.

Мы идем к траурному автобусу, отьезжающему на кладбище. Негромкий гул голосов. Кто-то обсуждает шепотом, как умер несчастный, как недоглядели врачи. Кто-то сетует на то, каково же будет жене и детям без него. Кто-то скорбит, погрузившись в себя. Кто-то многозначительно вздыхает: “Не достроил человек, не доделал, начал – не завершил… Эх… Ничего с собой не заберешь”.

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… “Что это за мужик такой? Пришел ко мне в дом, живет и больше не надо ему ничего. Ну и что, что за сыном моим смотрит? Подумаешь, по кружкам возит! Вот труд большой! Ну, покормит, пока я с подругами по магазинам тусуюсь. Но вот он говорит, что все бывшей своей оставил. А мне что оставит?” – женщина в кафе напротив с нескрываемым возмущением рассказывает о своих отношениях.

“Вы любите его?” – задаю риторический вопрос, как мне кажется, ответ очевиден. “Я думаю, не в наши годы говорить о любви. Сейчас уже надо о чем-то устойчивом думать, чтобы жизнь обеспеченная, чтобы база была. А то он тут есть, тут нет, с чем я останусь? Вот пусть о квартире и позаботится”.

“А о вас он заботится? Если его не будет в вашей жизни, как вам будет?” – становится интересно, замечает ли она вообще хоть что-то, или обесценивается все. “Конечно, мне придется все делать самой…. И одной быть не хочется. Да, он заботится, днями занимается моими проблемами. Но мужик же должен обеспечивать! Поймите, я же должна знать, что живу с ним не впустую”.

Нам всем хотелось бы гарантий, что мы живем не впустую, что наша жизнь не закончится похоронами и разложением тела. Нам хотелось бы гарантий, что отношения обязательно раз и навсегда. Ладно, пусть не первый раз, но теперь уж точно навсегда. И чтобы сверху выдали договор и поставили печать. Но договор не выдают, поэтому приходится довольствоваться малым – кухнями, плазмами, машинами, квартирами. Хоть какие-то гарантии, что мы будем вместе достаточно долго.

В экзистенциальном смысле все это, тщательно наживаемое и оберегаемое, должно подтвердить наше существование. Такие своеобразные показатели, что Я ЕСТЬ. А вещи – всего лишь хрупкая иллюзия собственной безопасности и стабильности отношений.

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Если не это, то что нам остается? Только я. Только ты. Только мы двое. То, что чувствую я и чувствуешь ты. Есть только то, что происходит между нами. Трогательное, нежное и ненадежное. Может исчезнуть в любой момент. Но только это остается. Эмоции, чувства – то, что мы проживаем и что оставляет след в самой сути наших личностей. Это то, что душа возьмет с собой.опубликовано econet.ru

Автор: Лилия Ахремчик

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