Нельзя спасти всех

Однажды во время прилива принесло очень много морских звёзд. Наступил отлив и огромное количество их стало высыхать на солнце...
Однажды во время прилива принесло очень много морских звёзд. Наступил отлив и огромное количество их стало высыхать на солнце.
Мальчик, гулявший по берегу, стал бросать звёзды в море, чтобы они смогли продолжить свой жизненный путь.
К нему подошёл человек и спросил:
— Зачем ты делаешь это? Ведь ты не сможешь спасти всех этих существ, большинство из них всё равно погибнет! Твои попытки ничего не изменят!
— Конечно, я не смогу спасти их всех…
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил её в море и сказал:
— Но, мои попытки изменят очень много… для этой звезды.опубликовано econet
Также интересно: Просто прочитайте...
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий