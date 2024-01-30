Каждая наша встреча - это вызов...

Люди приходят в вашу жизнь вовремя, с чем бы они к вам не вошли: с добром или со злом. И в том и в другом случае они помогают вам освоить вашу силу, её светлую сторону и тёмную.

Люди приходят в вашу жизнь вовремя, с чем бы они к вам не вошли: с добром или со злом. И в том и в другом случае они помогают вам освоить вашу силу, её светлую сторону и тёмную.

Если вы способны смотреть на каждую встречу как на вызов силы - вы способны многому научиться, потому что сила требует навыков, чтобы управлять ею и не поддаваться её соблазнам. Если вы рассматриваете каждую такую встречу как вожделенную или ненавистную - сила становится вашим хозяином, а не вы её правителем.

ХХХХ

Прямое знание законов жизни в этой вселенной запечатано в теле (в генах, в ДНК)

Доступ к этим знаниям открывается в трех случаях:

при угрозе жизни,

при очищении сознания от всего мусора, который мы накопили за свою жизнь (незавершенных гештальтов, устаревших социальных программ),

открывается ученым, сосредоточенным на исследовании и решении конкретной научной задачи.

Эти знания - это не интеллектуальная информация. Мы можем интерпретировать ее при помощи интеллекта, но мысли - это не знания, а форма выражения этих знаний.

ХХХХ

Люди с больной самоценкой вызывают у меня сильное напряжение, поэтому я стараюсь держаться от них подальше. Для меня больная самооценка отличается от заниженной тем, что когда у человека самооценка заниженная, он мучается, но не страдает. А когда больная - у него мозг разрывается и душа на тысячу колючих ядерных ёжиков, когда чье-то слово или действие попадает в его раны. И именно поэтому он очень опасен.

А ведь никогда не знаешь, какое твое слово или действие может попасть в его раны, просто видишь - человек очень ранимый, обидчивый, тонкий, натянутый, как струна, и лучше держаться от него подальше, а то ненароком наступишь на мину, и даже может быть на мину замедленного действия, которая рванет уже после того, как ты решил, что твои слова и действия другим человеком приняты хорошо.

ХХХХ

Если вы поддерживаете человека, питающего к вам влюбленность невзаимно, в том, чтобы он продолжал вас любить, вы, по сути, становитесь наркодилером, продающим наркоману дозу. Это даёт вам ощущение власти над ним, а ему - иллюзию надежды на счастье в отдалённом будущем, когда вы до него снизойдёте со своего пьедестала.

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Радость заканчивается, когда кончается наркотик: у вас - терпение выносить рядом того, кого вы не любите и его ожидания, у него - терпение ждать, когда вы его полюбите. И вся приятность оборачивается взаимной ненавистью.

Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, очень важно уметь останавливаться, не соблазняясь властью над другим и не обольщаясь его чувствами к вам.

Это не вы такая/такой крутой, что вас так любят. Это человек очень нуждается в любви и из кожи вон лезет, чтобы вам угодить и заслужить вашу любовь. И любит он НЕ ВАС, а свою иллюзию, которую он на вас надел. Здесь нет истинной любви, здесь только страсть и желание обладать с обеих сторон. Поддерживая эту опасную игру, вы развращаете и разрушаете и свою душу, и душу другого. Если вы не любите человека, а просто симпатизируете ему - отойдите от него подальше, честно сказав ему, что между вами нет и не может быть взаимности, и никто из вас ничего другому не должен. И не трогайте его, оставьте его в покое. Если вы думаете, что вы своей великой персоной принесли в его темную жизнь свет и он должен радоваться, что встретил вас на своем пути - вы присваиваете себе ЕГО творческие силы, которые были в нем до того, как он встретил вас. На энергетическом уровне такое поведение называется "жрать чужую энергию". И, кстати, не расслабляйтесь - он тоже жрет вашу, отнимая ваше время и внимание. И это и есть взаимный разврат, не имеющий никакого отношения к любви.

ХХХХ

Желание влиять на других людей (на их мысли, чувства, потребности и действия) связано с ощущением беспомощности, когда человек не в состоянии удовлетворить собственные потребности и думает, хочет и ждет, чтобы их удовлетворили другие люди.

Такой человек тратит массу ресурсов на то, чтобы овладеть манипулятивными техниками от простых алгоритмов "если ты не сделаешь, то.." до гипнотических искусств, и рано или поздно сам оказывается в манипулятивной сети отношений, как паук, запутавшийся в собственной паутине, от страха потерять ту мнимую власть над другими, которую он обрел.

Если вы умеете делать себя счастливыми сами, вам не нужны такие усилия на то, чтобы держать власть над другими людьми.опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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