Возраст! — Самое слабое место женщины

Доколе наши женщины будут страдать из-за этого? Большинство женщин в нашей стране почему-то рабыни времени… Перед ними, как будто, висит огромное табло, со сменяющимися на нем цифирками возраста, подгоняющими и регламентирующими.

Доколе наши женщины будут страдать из-за этого?

— А сколько тебе лет, Сонь? – спросила я однажды у подруги. Я ожидала услышать в ответ что-то типа 20 лет или 23 года. Поэтому когда Соня озвучила реальную цифру, я чуть чаем не подавилась от зависти. На улице увидишь – подумаешь, что девочка. А что на самом деле?

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Она и живет, как девочка. Путешествует, флиртует со всем миром, ценит свою свободу. Радуется каждому дню. А ей… 28 лет. До сегодняшнего дня она просила не рассказывать.

Такое поведение не может остаться без ответа. Потому, что большинство живет не так. Большинство женщин в нашей стране почему-то рабыни времени…

Казалось бы, на любой вопрос в жизни есть очевидный ответ:

- Когда выходить замуж?- Когда полюбишь!

- Когда заводить детей?- Когда морально и материально готов и желаешь!

- Когда флиртовать? - Когда есть настроение!

Но у наших женщин все не так.

Перед ними, как будто, висит огромное табло, со сменяющимися на нем цифирками.

- До 30 лет осталось 2 года и 4 месяца – отчеканивает стальной голос. -Приготовьтесь выйти замуж...Повторяю, до 30 лет осталось 2 года, 3 месяца, 30 дней, 7 часов и 28 минут! До 35 лет осталось 4 года! Родите ребенка!... Родите ребенка!... Номер 156980! Вам исполнилось 50 лет. Снимите мини! Ползите на кладбище!

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Так и живут наши женщины, зашуганные, трепещущие перед невидимым табло. Но парадокс в том, что никакого табло и нет! Ненавистное табло живет только в голове. Разбейте его.

Живите так, как считаете нужным. Любите, когда вам любится. Рожайте, когда вам хочется. Флиртуйте до последнего вздоха. опубликовано econet

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