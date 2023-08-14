Если ты снова одна… 10 самых ценных советов

А теперь отложи свои дипломы в сторону, отдай маме спортивные медали, сними фартук или встань со своего руководительского кресла. Давай вспомним, кто ты. У тебя красивая улыбка, нежные руки, добрые глаза, мягкие движения, бархатная кожа, сладкий голос. Вспомнила? Ты женщина!

Устраивайся поудобнее, бери ручку и блокнот. Давай разбираться, чего не должна делать настоящая женщина?

1. Решать за него: Когда? Как? Где?

Ты умница и красавица, понимаешь, чего хочешь, имеешь богатый жизненный опыт, знаешь «как лучше» и доверяешь только себе. Ты подготовила ему план действий, рассчитала путь, время, нашла нужных людей... Хм, а тебе мужчина точно нужен?

Записывай: Решение должен принимать только мужчина. После этого, он наводит себя на цель, ищет пути реализации и двигается к ней с собственной скоростью! Женщина вдохновляет, обустраивает, рождает, но никогда не примеряет на себя «мужские доспехи».

2. Торопить мужчину.

То, что платье из новой коллекции выйдет из моды уже через пару месяцев знала только ты ну и разве что Доменико Дольче и Стефано Габбана. И не нужно было ставить ультиматум и использовать свой «убойный арсенал» со слезами, истериками и шантажом. Теперь любуйся своим платьем на подруге, спи в холодной постели и…передавай привет Дольче и Габбана.

Записывай: Мужчины инертны, им необходимо время подумать и принять осознанное решение. Ни одна женщина не будет тянуть росток раньше, чем он вырастет сам. Твои желания, это тоже ростки. Дай им взойти, окрепнуть и дать плоды. И самое главное, учись быть счастливой в настоящем.

3. Думать, что он неудачник.

Ты помнишь, как силой своей мысли опрокинула кофе на «даму из семейства змеиных»? А теперь подумай, какой вред ты наносишь беззащитному влюблённому в тебя мужчине. Если ты молча, мысленно его ругаешь, ведёшь нудный внутренний диалог, то не думай, что вокруг тебя «расцветают ромашки»...

Записывай: Твои мысли это чудовищная, огромная сила. Что ты о мужчине думаешь, каким видишь, таким он и становится. Наполняй свою голову мыслям, которые ведут к изобилию и процветанию. При любых обстоятельствах думай о своём мужчине, как о самом лучшем, сильном, умном. Если злишься, то озвучивай и обязательно скажи, чего хочешь. Главное, не крути негативные мысли в голове.

4. Рассказывать ему, что он должен.

Конечно, ты самая независимая из самых свободных и никому ничего не должна. Но разве ты могла позволить такую вольность в сторону мужчины? Твоя крепкая хватка и регулярные напоминания об обязанностях со списком требований над головой должны были привести его в восторг. А вот и сам список: «Ты должен меня утешать, массировать пятки, вытирать сопли, водить носить на руках в лучшие рестораны, возить в царской карете, кормить золотыми канноли…» Сбежал на десятом пункте? А ты успела крикнуть ему вслед «ты должен остаться» ?

Записывай: Мужчина прекрасно ориентируется в этом мире и знает о своих обязанностях. Если женщина начинает на него давить, то это вызывает в нём раздражение, приводит к стрессу, разочарованию и поиску свободы. Пересмотри свой список, найди, какую неудовлетворённую потребность ты прячешь под своими требованиями. Говори не о том, что он должен, а о том, чего ты хочешь. Например, «ты должен сводить меня в ресторан» замени на « я хочу провести этот вечер вместе с тобой в приятной атмосфере…»

5. Хранить в памяти его неудачи.

Самый верный способ остаться ни с чем, это стоя у него за спиной аккуратно фиксировать его провалы. И однажды, из самых «добрых» побуждений , напомнить ему о былом опыте: «Ну ты же помнишь, как наложил в штаны в прошлый раз?»

Записывай: Главная мужская роль - быть героем! Ему как воздух, необходимо твоё восхищение даже тогда, когда он может этого не видеть. Это не просто похвала, а постоянное внутреннее состояние. Сосредоточься на его «героических поступках». Запоминай, когда он проявляет свои самые лучшие мужские качества. Это поможет сохранить ощущение, что ты рядом с самым решительным, целеустремлённым и смелым мужчиной на свете.

6. Сомневаться в нём.

Когда твой мужчина придёт домой и, задыхаясь от счастья, начнёт рассказывать, что находится в полшаге от величайшего открытия, то одно твоё неверное слово может лишить мир гениального учёного.

Записывай: Твоя вера может творить чудеса. Нет неуспешных мужчин, есть те, в которых пока не поверила женщина. И мужчина всегда выберет ту, которая в него верит . Без веры он не способен быть героем, совершать подвиги в честь «дамы сердца», а значит быть мужчиной. Попробуй мысленно проиграть ситуацию, когда ты не веришь в своего мужчину и затем, в тех же обстоятельствах, нарисуй картинку, когда ты веришь в него. Как ты будешь себя вести, что говорить, о чём думать?

7. Дома превращаться в пугало.

Все домашние видели, что твоя рабочая смена не закончилась. Ты каждый день переодевалась в свой «рабочий промасленный халат» и шлёпала «жарить котлеты». Не беда, что секса не было полгода. Два дня не ночевал? Может он увидел твоё изношенное бельё в ванной и испугался?

Записывай: Когда женщина наводит лоск, чтобы выйти «в люди», а дома донашивает то, что «жалко выбросить», она демонстрирует мужчине своё неуважение, показывает, что он для неё не настолько ценен, как люди с улицы. Убери растянутые свитера, треники и халаты. Уровень тестостерона у мужчин напрямую зависит от того, в чём ты ходишь дома. Найди одежду, подчёркивающую твои достоинства и красоту, одним словом, будь секси.

8. Называть его «зайчиком», «котиком», «цыплёнком» и другой милой живностью.

Ты с детства любишь животных и это похвально, но обрати внимание, что твой «зайчик» весит 100 кг, по утрам «колется», «рычит», ходит каждый день «на охоту» и приносит тебе солидную добычу. Может ты перепутала «зайчика» с «тигром»?

Записывай: Материнский инстинкттолкает многих женщин к употреблению уменьшительно-ласкательных прозвищ не только по отношению к своим детям, но и мужчинам. В их квартирах «прыгают бородатые зайчики», «плавают упитанные рыбки», «на диванах потягиваются двухметровые котики». Чем больше их «чешут за ушком», гладят, возятся с ними, тем быстрее они превращаются в детей. Но это не значит, что нужно отказаться от ласковых прозвищ. Обращения: мой лев, тигр, леопард, орёл, генерал, император способны наполнить мужчину необходимой энергией.

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9. Стыдиться.

Ты помнишь, как твой «бывший» начинал говорить, а ты опускала глаза, качала головой, дёргала его за рукав и вздыхала, чтобы все видели, как тебе за него стыдно? А теперь спроси себя, почему он ушёл к этой…с восхищёнными глазами и открытым ртом.

Записывай: Мужчине важно чувствовать себя значимым. Рядом с ним будет та женщина, которая смотрит на него с восторгом и упоением. Все вокруг должны видеть, что он её герой. Тренируй свой взгляд – это пригодится!

10. Лишать его личного пространства.

Не удивительно, что он организовал себе тихий уголок в туалете. Не всем мужчинам нравится идея 100%-го слияния с драгоценной половиной, особенно после стабилизации гормонального фона.

Записывай: Чтобы отношения «не задохнулись» необходимо оставлять друг другу свободное пространство для развития, отдыха, получения новой информации. У каждого мужчины есть участок, куда нет доступа женщине в принципе. Он тщательно его оберегает и в случае «нарушения границ» либо встаёт на его защиту и «отбрасывает нарушителя», либо уходит в подполье…для начала в туалет.

Если ты исправно записала все десять советов, то у тебя есть очень большой шанс наладить свою личную жизнь уже в самом ближайшем будущем. Не теряй свой конспект, перечитывай, применяй и будет тебе счастье! Улыбнись, ведь ты настоящая женщина!опубликовано econet

Автор: Павел Колесов