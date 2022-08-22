Больше всего в нашей жизни Протеста. Мы так с ним слились. Жизнь в протесте так естественна, что обратный стиль — в согласии — нам кажется слабостью и уделом слизняков. Мы боремся всегда, даже когда хотели бы согласиться и принять. Но протест нам ближе и вошел в нашу суть от прадедов-революционеров к нашим бабушкам, а те с молоком нашей матери залили им наш разум и дух.

Больше всего в нашей жизни Протеста. Мы так с ним слились. Жизнь в протесте так естественна, что обратный стиль — в согласии — нам кажется слабостью и уделом слизняков.