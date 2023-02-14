Не отгораживайся дежурной фальшивой улыбкой или монологами о том, как ты сейчас занят и как это очень важно и серьёзно и безотлагательно...

Просто подойди и обними.

Поделись, если не душевным, то, хотя бы, физическим теплом. А там, глядишь, и душа проснется и молодые, свежие побеги прорежутся... и тишина наполнится чем-то неизъяснимым...

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Ничего не нужно объяснять, определять, формулировать... Просто, пока мы дышим, пока есть такая бесценная возможность — почаще обнимайте близких.

Вне времени и слов. Как небо обнимает землю, как туман обнимает застывший лес, как вода обнимает берег... Трепетно, чутко, искренне...

В этом тепле гораздо больше энергии, чем во всех огнях, придуманных человеком. опубликовано econet

© Клаус Т.

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