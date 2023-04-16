Шепот судьбы...

Поначалу она подбрасывает нам совсем безобидные намеки в виде каких-то незамысловатых статей в журнале, рекламы на билбордах, случайно пророненной кем-то фразы, которую мы почему-то вычленили из основного уличного шума.

Все эти знаки не настолько активны, и не так ощутимы, чтобы нанести нам какой-нибудь физический вред, они посланы, чтобы затронуть пока только нашу душу, которая, получив импульс, должна обратиться за советом к разуму, и уже вместе с ним оградить нас от предстоящих испытаний.

Но как же научится замечать именно те сигналы? Ведь на протяжении дня мы видим вокруг себя огромное количество других, отвлекающих “посланий”.

В основном, нам мешает наш внутренний настрой на поиск волны постоянного позитива, желание видеть только то, что мы хотим видеть, наш завуалированный эгоизм. Из этого и вытекает стремление во что бы то ни стало чувствовать себя как можно комфортнее, - ведь никто не хочет нарочно бросать себя в ситуации ограничений, и мало кому свойственно гармоничное существование в состоянии аскезы.

Но это и отвлекает нас от правильного видения вещей. Например, когда кто-то из нас влюблен, он неожиданно начинает видеть и слышать вокруг себя всё только то, что в данный момент желает ощущать его сердце.

Он или она говорит на каком-то иностранном языке – мы тут же слышим вокруг песни именно на этом языке; его культуре свойственна определенная кухня – мы, с экзальтацией ребёнка, замечаем на полках в супермаркете вино производства Уругвая, хотя до этого даже и не знали, что такое существует; она - поклонник какого-нибудь стиля в одежде, цветовой гаммы, или ценитель определенной породы собак, - и эти предпочтения тут же отпечатываются мыслеобразом о любимом человеке в нашем сознании.

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Видя все эти “сигналы”, мы наивно думаем, что это и есть небесное послания о том, что мы нашли именно то, что искали, и должны немедленно его хватать в свои руки, чтобы нас не опередил кто-нибудь другой.

Неужели, вы действительно думаете, что знаки судьбы должны быть всегда только позитивными и полностью соответствовать вашему сиюминутному настроению?

Вы и в правду склонны видеть только то, что хотите видеть? Тогда судьба никогда не сумеет до вас достучаться. Её голос поначалу будет едва уловим, потом - шлепнет вас, как непослушного ребенка, а после - если всё еще продолжаете противиться, пройдется по вам карьерным бульдозером.

Как же тогда не допустить такого жесткого перевоспитания?

Первое и самое важное правило - не стремитесь выдавать желаемое за действительное! Отойдите от себя привычного, посмотрите на ситуацию как-бы со стороны, прислушайтесь ко всему, что в этот момент говорит вам окружение, будь то близкие люди, или просто случайный прохожий.

Погрузите себя в состояние амбивалентности, постарайтесь отключить свою волну позитива, хотя бы наполовину. Пусть у вас появиться двоякий взгляд, и тогда вы сможете реалистичней оценить, понять, осмыслить, что вам делать дальше.

По дороге домой, старайтесь не замечать одни лишь позитивные символы, которые вам так хотелось бы видеть, загляните глубже, постарайтесь увидеть те вещи, которые несвойственны вашему мировосприятию.

Даже поступки людей никогда не анализируйте так, как вы привыкли это делать - ведь кто-то из нас рос на книгах Достоевского, кто-то разгадывал кроссворды, а кому-то компьютерная игра стала реальным миром. Кто вырос в богатстве - никогда не поймет потребностей бедного, также, как здоровый человек не сумеет прочувствовать по-настоящему всех страданий умирающего от рака.

Точно также дело обстоит и со знаками судьбы. Не всегда, находясь в состоянии абсолютного счастья, вы адекватно сумеете заметить нужный символ, подбрасываемый судьбой.

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Возможно, такой подход вызовет у вас разочарование. НЕ БОЙТЕСЬ! Легче ощутить пустоту в начале пути, чем когда вы доберетесь хотя бы до его середины. Не старайтесь сразу натянуть на ситуацию самую цветастую рубашку, взгляните на неё, пока она стоит обнаженной перед вашим вопрошающим разумом. Только так вы сумеете увидеть реальные очертания её тела.

Путь к счастью вымощен пазлами - знаками, которые так щедро разбросала вокруг нас судьба. Они подскажут нам, как и куда двигаться. Останется лишь правильно расставить их по нужным ячейкам, и убедиться - от нашей ли они картины…опубликовано econet.ru

Автор Элен Шарман

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