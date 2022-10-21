Обычно люди, живущие вполсилы, — те, кто не решается претендовать (обратите на это слово внимание, именно претендовать) на Всю Жизнь («будто её всем не хватит»)… Если это — про Вас
Обычно люди, живущие вполсилы, — те, кто не решается претендовать (обратите на это слово внимание, именно претендовать) на Всю Жизнь («будто её всем не хватит»)… Как бы это попроще объяснить?…
Не решаются первыми подойти к тем, кто интересен, «не высовываются», тихо играют в игрушки пока взрослые заняты, в школе не тянут руку, пока их не спрашивают.
Похоже, что в детстве у них было прервано живое движение потребности в любви и одобрении к старшим.
То есть, ребенок потянулся, но «мама (постоянно) занята…», проявил инициативу, что-то попытался сам смастерить — папа: «руки вырву в следующий раз…» И вот они сидят в своем коконе тихо и не высовываются, пока их не пригласят. А их не приглашают, потому что они ведут себя так, будто их и вовсе нет!
©Игумен Евмений
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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