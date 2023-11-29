10 железных признаков того, что пришло время изменить свою жизнь

1. Вы боитесь ходить на работу

Мы проводим на работе много времени, и чувство страха, когда вы просыпаетесь или когда выходные подходят к концу, - это тревожный симптом. Постарайтесь выяснить, что вызывает у вас опасения в ходе рабочего дня, и разработать план для изменения ситуации.

2. Вы живете в прошлом или в мечтах о будущем

Когда вы пытаетесь сосредоточиться на “лучших временах”, будь то прошлое или будущее, вы подсознательно бежите от настоящего. Нет ничего плохого в том, чтобы мечтать. Но, если мечты занимают место действий, начинаются настоящие проблемы.

3. Окружающие постоянно говорят, что вам надо расслабиться

Когда одно и то же сообщение продолжает появляться от друзей и знакомых, стоит выяснить, что же стоит за ним. “Расслабься” - это своего рода синоним для “заканчивай с этим” в современном мире. Если мы слышим его снова и снова, значит, мы держимся обеими руками за то, что уже давно пора отпустить.

4. Вы завидуете чужим успехам

Зависть - это признак недовольства собственной жизнью, и она не имеет никакого отношения к достижениям других. Трудно радоваться чьим-то успехам, когда мы сами ощущаем, что застряли на одном месте. Прислушайтесь к своей зависти. Что она на самом деле говорит?

5. Вы просыпаетесь уставшим

Если вы просыпаетесь усталым, вероятно, вы чем-то недовольны - не обязательно работой, возможно, ходом вещей в целом. Трудно полноценно отдохнуть, когда переживаешь беспокойство и тоску. Постоянная усталость сигнализирует о напряженной внутренней борьбе - а также о том, что мы не в силах больше сражаться и готовы признать поражение. Вместо того чтобы сдаваться, постарайтесь выяснить, каким образом можно вернуться на верный путь.

6. Вы нервничаете

Острое желание сделать что-то или пойти куда-то говорит о том, что вы не даете развернуться своим творческим силам. Неспособность получить удовлетворение от своих дел и сидеть спокойно - это предупреждение от вашего организма; он кричит: “Пора меняться!”

7. Вы сплетничаете

Сплетни - это способ спроецировать на кого-то другого работу, которую мы должны проделать над собственной жизнью. Когда вы в следующий раз начнете сплетничать, просто спросите себя, от чего вы бежите таким способом. Вы поймете, что осознание и принятие - куда более продуктивное решение.

8. Вас все раздражают

“Не парься по мелочам” - отличный девиз для жизни, но, если для вас это стало невозможным, пришло время задуматься. Вы придираетесь к окружающим, потому что вам кажется, будто кто-то все время “косячит”? Возможно, так и есть, но, скорее всего, это “косяки” вашего собственного восприятия. Счастливые люди не раздражаются по пустякам.

9. У вас постоянно плохие предчувствия

Ожидание плохого приводит к тому, что рано или поздно плохое случается. Вы не сможете всегда знать, где упадете, чтобы подстелить вовремя соломку. Поэтому постарайтесь перестать беспокоиться о будущем и сосредоточьтесь на том, что вы делаете сейчас.

10. Вы думаете, что достойны большего

Если вы осознали, что в жизни есть нечто более значительное, скорее всего, новые возможности уже начинают появляться на горизонте. Будьте открыты для всего, что разжигает страсть и творчество, следуйте за этими вещами. Это направление будет именно тем, что вам нужно.

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Решение об изменениях может быть принято мгновенно, но сами они не всегда происходят быстро. Не позволяйте никому и ничему помешать вам двигаться вперед. Даже самый маленький шаг может избавить от негативных эмоций и подготовить вас к большим переменам.опубликовано econet

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