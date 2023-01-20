Быть верным себе

Мы не можем по-настоящему любить и уважать самих себя, пока не научились быть верными сами себе. Это касается всех сфер жизни.

Наша самооценка падает, когда мы занимаемся не любимым делом, размениваем себя на мелочи, вместо того чтобы заниматься важными для себя вещами, строить именно Свою жизнь.

На подсознании наша душа все знает и она просто томится от монотонности жизни. Гнев, страдания, одиночество и боль — вот верные спутники тех, кто живет не Своей жизнью. Тех, чьи внутренние конфликты закрыли путь к интуиции и знанию. В первую очередь — знанию о самом себе, своих потребностях, своих ценностях.

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Когда мы живем в согласии с собой, мы приобретаем силу Духа. Именно сила Духа позволяет нам иметь здоровую самооценку и любовь к себе. Это не имеет ничего общего с любовью от Эго. Это нечто более ценное, возвышенное, безграничное и устойчивое.

Сила Духа — это вовсе не проявление воли, грубой силы, твердости и тд. Это не про достижения и победы. Это состояние Потока. Это стержень. Это свобода. Это тотальная уверенность и гармония.

Сила Духа начинается с принятия своей Первозданной, Дикой природы.

Когда мы начинаем прислушиваться к себе, к той первозданной женщине (или мужчине), что находится внутри нас, и меняем свою жизнь в согласии с ней — наша жизнь начинает обретать другой смысл, появляются другие краски. События меняются самым удивительным образом и очень быстро. Нужно лишь позволить им быть.

И только после этого мы можем по-настоящему любить себя, уважать, ценить. Мы можем советоваться с собой и доверять себе. Мы находимся под защитой этой Силы. Силы нашей первозданной природы, силы нашего Духа. опубликовано econet

Автор Наталья Русинова

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