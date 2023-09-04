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То, что действительно нам принадлежит, не может быть потеряно

Источник: transurfing-real.ru 04 сентября 2023 6482
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Пусть дуют ветры, пусть восходит солнце – приветствуйте всё. Если однажды вы настроите жизнь на струну открытого сердца, вы никогда не закроетесь. Но этому придется уделить немного времени. И эту открытость нужно будет поддерживать, иначе она снова закроется.

То, что действительно нам принадлежит, не может быть потеряно

Пусть дуют ветры, пусть восходит солнце – приветствуйте всё. Если однажды вы настроите жизнь на струну открытого сердца, вы никогда не закроетесь. Но этому придется уделить немного времени. И эту открытость нужно будет поддерживать, иначе она снова закроется.

Быть открытым – значит быть уязвимым. Когда вы открыты, вы чувствуете, что в вас может войти что-то ненужное. И это не только чувство; эта реальная возможность. Поэтому люди закрываются. Если вы откроете двери, чтобы вошел друг, сможет войти и враг.

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Здравомыслящие люди держат двери закрытыми. Чтобы избежать врага, они не открывают даже другу. Но тогда вся их жизнь становится мертвой. Но с нами ничего не может случится, потому что по большому счету нам нечего терять – а то, что действительно нам принадлежит, не может быть потеряно.

То, что может быть потеряно, не стоит того, чтобы его хранить. Когда это понимание становится самоочевидным, человек остается открытым.

Я вижу, что даже влюбленные защищаются друг от друга. И потом они плачут, потому что ничего не получается. Они закрыли все окна и задыхаются.

Внутрь не проникает новый свет, и жить почти невозможно, но кое-как они продолжают. Но все равно не открываются, потому что свежий воздух кажется опасным.

То, что действительно нам принадлежит, не может быть потеряно

Когда вы чувствуете себя открытым, попытайтесь этим наслаждаться. Бывают такие редкие моменты, и когда они приходят, идите и набирайтесь опыта открытости. Когда у вас появляется опыт, когда вы держите в руках реальный опыт, можно отбросить страхи.

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Вы видите, что открытость – сокровище, которого вы напрасно себя лишили. И сокровище это таково, что никто не может его отнять. Чем больше вы им делитесь, тем более оно растет. Чем более вы открыты, тем более вы есть.опубликовано econet.ru

©Ошо

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Источник: https://econet.by/

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