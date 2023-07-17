Одиночество учит многому...

Созависимость от страха одиночества, и одиночество как выход из созависимости.

Что такое созависимые отношения?

Созависимость – это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека.

Вид отношений, в которых нет личностных границ или же они очень размыты. Соответственно понимания чего я хочу, что мне подходит, что для меня неприемлемо и т.д. очень размыто. Это отношения не двух людей, а скорее некоего «МЫ», двух половинок, как принято это называть.

Согласитесь, это феномен, который мы встречаем на каждом шагу и состояние многим из нас знакомое.

Что же происходит, когда из этого, по-своему, приятного и удобного, но в то же время тесного образа отношений удается вырваться (по собственному ли желанию или же в следствии ухода партнера)?

Если слияние и созависимость человека по прежнему устраивают, то что делать абсолютно ясно - продолжать делать все то, что делал ранее. Многие строят подобные отношения вновь и вновь. Торопясь сбежать от непривычного и неосвоенного одиночества, как от самого страшного переживания, чувства и образа жизни. Почему человек стремится назад к слиянию более или менее ясно. Это знакомо, это безопасно, это путь наименьшего сопротивления.

Но как быть, чтобы снова не влипать в созависимые отношения? Есть другой путь, нелегкий, но крайне полезный для взрослого человека, как существа отдельного, вне призмы отношений.

Для этого необходимо пройти этап одиночества, если он не пройден ранее (хотя если человек раз за разом выбирает созависимость, значит не пройден).

Когда человек находится в слиянии, он делает многое через призму «МЫ». Отодвигает себя в сторону и подавляет партнера, то же самое в свою очередь делает и его «половинка». На чем держатся такие отношения легко понять. Если я не могу без тебя жить, значит я готов сделать все, чтобы ты никуда не делся. В том числе наплевать на свои потребности, недовольства и мечты, если они не вписываются в «МЫ». От чего только накапливается напряжение и взаимное недовольство в паре.

Смысл периода одиночества не в том, чтобы просто страдать и ждать, когда это кончится и придет новый кандидат на созависимые отношения половинок, а в том, чтобы научиться быть с самим собой. Постепенно наполнить свою жизнь интересными занятиями, людьми и событиями, которые подходят именно вам. Так называемыми ресурсами.

Конечно, в одиночестве, особенно на первых порах есть сложности, через которые не у каждого хватит сил пройти. Это неограниченная свобода, от которой с непривычки может возникнуть тревожность. Но поверьте, позднее от нее будет ох как жалко отказаться. Периоды пауз, заполнению которых человек еще не совсем научился. Когда я говорю заполнение, то не имею ввиду засиживание на работе до 11 часов ночи, общение «с кем угодно лишь бы не быть одному» или алкоголь рекой. Я говорю о чем-то насыщающем, приятном, интересном - о ресурсах.

И так, чем заполнять свою жизнь так, чтобы она приносила больше радости нежели страданий, человек еще пока не знает. Раньше было привычно забивать все паузы в жизни потребностями партнера или «МЫ». Но теперь «МЫ» нет. Образуется пустота. Которая, конечно может пугать, угнетать и вызывать стремление назад.

Но одиночество многому учит. Меняет восприятие себя и других. Подводит нас к возможности отношений двух «целых» людей, а не «инвалидных» половинок, которые друг без друга не выживут.

©Laura Makabresku

В конце концов представление о том, что один человек может нас удовлетворить во всем - ошибочно, хотя крайне романтично. И через опыт одиночества это тоже становится очевидно. Для разных занятий и отношений, мы находим разные способы удовлетворения и разных людей.

Самый замечательный признак «отдельности» и способности к здравым отношениям – это интерес к другому как к личности, а не как к потенциальной половинке. То есть, человек становится интересен и важен сам по себе, а не как часть «МЫ». Его точка зрения, способ видеть мир, его интересы увлекают, даже если вы их не совсем разделяете.

Ведь отношения вне зависимости строятся не на страхе потерять и остаться одному, а на желании быть вместе. опубликовано econet

Тамила Днишева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet