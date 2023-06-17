Люди выбирают то, что есть в них самих

Мы не можем отдать то, чего нет в нашем «я». И мы также не можем получить это. Всё, что можно получить от других людей, должно быть доступным в нас самих ещё прежде, чем мы получим это. Только тогда мы будем восприимчивыми к такому материалу. Я могу принять только то, что сам представляю собой…

© jaime ibarra

Для того, чтобы любить, необходимо быть полным любви. Тот, кто полон ненависти, притягивает к себе только ненависть. Тот, кто пропитался ядом, направляет к себе лишь поток яда из всего мира. Подобное притягивает подобное.

То же самое происходит с людьми. Тот, кто хочет источать нектар, должен наполниться нектаром. Тот, кто хочет обрести Бога, должен пробудить в себе Бога. Вы должны буквально становиться тем, что хотите обрести.

Уподобляйтесь тому, кого вы хотите встретить. Для того, чтобы быть счастливым, нужно наполниться счастьем. Необходимо стать самим счастьем. Только счастье может притянуть к себе счастье. Разве мы не видим, что несчастный ум может искать лишь несчастья, даже когда их очень трудно сыскать?

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Тот, кто мучается, находит в мире одни лишь мучения. Тот, кто пребывает в угнетённом состоянии духа, видит всё в депрессивных красках. На самом деле, люди выбирают то, что им близко по духу. Они выбирают то, что есть в них самих.

Затем они весь свой внутренний материал выбрасывают наружу и навязывают окружающим. Мы ищем вовне то, что уже есть в нас. Мир со всеми своими условиями и обстоятельствами — зеркало, в котором мы можем увидеть самих себя, с разных углов и в различных формах.

Всё, что я отдаю, есть во мне. Всё, что я получаю, также уже есть во мне. Всё моё существование сосредоточено в моём «я». Я не могу убежать от самого себя. Вот мир и спасение, боль и удовольствие, насилие и ненасилие, яд и нектар.опубликовано econet

©Ошо

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