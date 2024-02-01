Если бы я захотела сделать что-то, о чем так искренне мечтают дети – например, всех людей счастливыми… Я бы просто размыла границы, отделяющие человека от мира. Позволь зимней бело-с-нежности замести черноту твоих подземелий
Если бы я захотела сделать что-то, о чем так искренне мечтают дети – например, всех людей счастливыми…
Я бы просто размыла границы, отделяющие человека от мира.
Позволь зимней бело-с-нежности замести черноту твоих подземелий, впусти свежий ветер в подвал похороненных надежд, промой свою боль ключевой водой, подставь солнцу маленькие обиды, оно высушит их слезы.
И ты увидишь – нет у тебя проблем, нет и не было.
И ты услышишь — ничего ты не должен.
Не должен быть совершенным, не должен страдать, не должен нравится, даже любить не должен, не должен, не должен…
Не должен, и поэтому – ты есть.
Спусти с волос сковавшую их ленту, посмотри в лицо ветру, раскинь руки в крылья, рассмейся звонко и лети! Нет и не было оков, нет и не было вины, нет и не было печали.
Истосковавшуюся по любви душу напои родниковой водой, что утоляет жажду.
Бессветность наступающей ночи расцвети звездными переливами.
Истресканные губы увлажни поцелуями.
Позволь стремительной волне жизни смыть хибарки твоих страхов и не-исполнений.
Позволь лавине любви растворить прах неудач.
И, облачившись в пуховую накидку нежности, разожми пальцы. Которыми держал себя, близких, мечты, мир.
Разожми пальцы.
Летать – это легко. Не летать – сложно.
С-лож-ное – ложно.
Все просто. Все очень просто.
«Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, она тиха…»
Свет в твоих глазах. И в чашке горячего чая, которым согреешь друга.
Тепло в твоих словах. И в легкости губ, коснувшихся щеки.
Нежность – в прильнувшем к груди малыше. И в снежинках на твоих ресницах.
Любовь во всем мире. И в телефонном звонке.
Иногда Бог врезается в тебя… Иногда…
И тогда через тебя течет жизнь. Свободная. Живая жизнь.опубликовано econet
Автор Алена Эсаулова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
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