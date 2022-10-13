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Когда кто-то причинил тебе боль...

Источник: vk.com 13 октября 2022 5908
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Когда ты жаждешь исполнения одного из своих желаний, ты не задумываешься над тем, что для того, чтобы оно исполнилось, тебе нужно через что-то пройти, чего-то лишиться, что-то приобрести...

Когда кто-то причинил тебе боль...

Каждый раз, когда кто-то причинил тебе боль, не спеши гневаться. Эта боль выпрошена тобой у Вселенной. Неосознанно, ты сам привлёк её. 

Причиняющий боль — всего лишь кукла на верёвочках, что управляема тобой... 

"Будь осторожен с желаниями"— слова Вечности. Что несут они в себе? 

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Когда ты жаждешь исполнения одного из своих желаний, ты не задумываешься над тем, что для того, чтобы оно исполнилось, тебе нужно через что-то пройти, чего-то лишиться, что-то приобрести... Как только желание сформировалось и укрепилось в сознании, всё вокруг начинает перестраиваться для того, чтобы оно смогло исполниться.

Уходят люди из твоей жизни, что мешают его исполнению, появляются новые, которые помогут, приходят те, что должны научить тебя увидеть дорогу к желанному. Иногда нужна сила, без которой не пройти по этому пути, а силу дают боль и трудности.

Когда кто-то причинил тебе боль...

Ты привык к тому, что было ранее и не видишь к чему ведут болезненные изменения вокруг. Но ведь ты хочешь исполнения желаемого? Оно то, чего не было, но то, что должно родиться и это уберёт старое из твоей жизни, что не давало прийти Новому... 

Рождение проходит через боль. За Ночью приходит День. 

Должно Темноте сгуститься, дабы Свет силой засиял... 

Желая, ты сам, только ты, включаешь механизмы, что начиняют менять жизнь для нового рождения в ней. Ты притягиваешь всё для этого и боль, в том числе. Поэтому, помни, тот человек, что причинил тебе боль — вызван тобой. Он — кукла. Не гневись на него, а благодарностью одари за силу, за помощь в пути к Новому. опубликовано econet.ru 

© Аму Мом

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Источник: https://econet.by/

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жизнь желания свет

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