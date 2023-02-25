Не «ради» него, но «с» ним...

Когда мы принимаем решение чем-то заняться с другим человеком – чем–то важным, вроде секса, или менее важным, вроде прогулки по площади (а может быть, столь важным, как прогулка по площади, и столь не незначительным
…Когда мы принимаем решение чем-то заняться с другим человеком – чем–то важным, вроде секса, или менее важным, вроде прогулки по площади (а может быть, столь важным, как прогулка по площади, и столь не незначительным, как секс), мы должны осознавать, что это добровольное решение, задуманное как совместное действие с другим человеком, но не «ради» него, а «с» ним.
Важно начать осознавать, что наши отношения с миром, с окружающими, с близкими в действительности заключаются в действиях «с» ними.
И что это решение автономно и зависит от нашего свободного выбора.
Что я не делаю ничего ради другого и поэтому он мне ничего не должен.
Что он ничего не делает ради меня и поэтому я ему ничего не должен.
Что мы просто делаем некоторые вещи вместе. И рады этому.
В этом случае я не попаду в зависимость от него и не попытаюсь вызвать ее в нем.
Я не уроню своего достоинства, пытаясь заставить его бояться.
Я откажусь от потребности вызвать его ненависть.
Я отвергну позицию жертвы, чтобы ему никогда не было меня жалко.
Я не буду пытаться стать для него незаменимым.
Я буду довольствоваться его любовью или нелюбовью.
Как бы то не было, если он меня не любит, пусть не переживает за меня, всегда найдется кто-то способный меня полюбить.опубликовано econet
Автор Хорхе Букай
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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