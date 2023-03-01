Как за 2 дня выучить то, на что обычно уходит полгода

Чтобы достичь своих целей, нужно иметь высокую мотивацию. И, как показывают исследования, самое главное для мотивации — ясно представлять себе, чего именно ты хочешь добиться. Если вы не вполне понимаете, ради чего что-то делаете, сложно получить необходимую мотивацию
Чтобы достичь своих целей, нужно иметь высокую мотивацию. И, как показывают исследования, самое главное для мотивации — ясно представлять себе, чего именно ты хочешь добиться. Если вы не вполне понимаете, ради чего что-то делаете, сложно получить необходимую мотивацию.
Вот почему мы порой снова и снова откладываем такие, казалось бы, простые задачи, как отправка факса — иногда на целые месяцы. Вы не вполне ясно представляете, зачем это делать, а потому ничего и не делаете — пока вам не придется или пока не станет слишком поздно.
Чувствуете связь?
К сожалению, именно из-за неспособности ясно представить цель многие в итоге отказываются от своей мечты. Роберт Браулт, автор книги «Общие мысли на обычные темы» (of Round Up the Usual Subjects), сказал: «Нам не дают добиться наших целей не препятствия, а то, что путь к менее амбициозной цели может быть куда очевиднее».
Подумайте об этом: вы так хотите ясно представлять, куда идете, что готовы отказаться от более высоких устремлений просто потому, что путь к ним менее очевиден.
Когда вы пытаетесь добиться чего-то действительно важного, вы обычно хорошо понимаете, зачем, но редко представляете, как.
Путь к достижению ваших целей далеко не очевиден. Вы понятия не имеете, как собираетесь сделать то, что хотите сделать. По мнению некоторых ученых, страх перед неизвестным может быть основой всех других страхов и фобий. И ради того, чтобы избежать неизвестности, большинство отказывается от своей мечты.
Принять неизвестность
«Опасное это дело, Фродо, выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет», — Дж. Р. Р. Толкин
Какие эмоции вы испытываете, столкнувшись с неизвестным? Большинство людей воспринимают неизвестное как угрозу. Это можно назвать низкой толерантностью к неопределенности. Однако бывают и люди, более открытые для неизвестности.
Исследователи обнаружили любопытный факт: дети, как правило, более толерантны к неизвестности, чем взрослые. Они часто охотнее принимают неопределенные условия — ситуации, когда вероятность выигрыша или проигрыша неизвестна. Но чем старше вы становитесь, тем надежнее стремление к стабильности и безопасности запирает вас в зоне комфорта.
Исследования показали, что чем больше вы удовлетворены своей работой, тем выше будет ваша терпимость к неизвестному. Другими словами, если вы любите свою работу и верите в то, что делаете, вы легко справитесь с эмоциональным дискомфортом неизвестности. Билл Уолш, бывший главный тренер футбольного клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс», говорил: «Если у вас достаточно сильное „зачем“, вы выясните, „как“».
Стараться прояснить ситуацию как можно быстрее
Ну что ж, с одним мы определились. Если вы хотите достичь великих целей, ваш путь будет неясным и туманным. Эмоциональная потребность в ясности и страх перед неизвестным заставляет людей отказываться от своей мечты во имя более приземленных вещей.
Ясное понимание цели очень важно для мотивации. Следовательно, чтобы найти мотивацию, которая будет вести вас к вашей мечте, вам нужна ясность. Однако это не значит, что вам нужно распланировать каждый свой шаг до самого конца — такое невозможно. Достаточно иметь план на один или два шага вперед.
Если вы находитесь на этапе 1, а ваше цель — достичь этапа 50, все, что вам нужно — найти достаточно информации и поддержки, чтобы добраться до этапа 3 или 4. Конечно, после этого вам понадобится дальнейший план, но на текущем этапе вы понятия не имеете, каким он будет, потому что еще даже не представляете, какой именно информации вам не хватает. Когда вы перейдете на следующий этап, сможете более четко сформулировать свои вопросы. Вы сможете лучше оценить, кто может помочь вам добраться до этапов 5, 6, 7 или 8. То, что помогало вам раньше, не обязательно будет полезным и дальше.
Считайте, что отправились на поиски сокровищ, и ищете улики и карты по пути. Именно так выглядит погоня за мечтой.
Вот в каком направлении вам стоит начать двигаться прямо сейчас:
1. Четкие опорные пункты (благодаря которым вы действительно будете понимать, что делать)
2. Жесткий и быстрый график
3. Правильные инструменты и системы
4. Структура поддержки
Если вы обеспечили себе эти четыре фактора, вам хватит ясности — и, как следствие, мотивации, — чтобы двигаться вперед. Вы будете тянуться, расти и стремиться к результату, пока другие будут в панике пытаться охватить расстояние между этапами 1 и 50. Но пока они боятся войти в лес, вы прокладываете свой путь через деревья — и довольно скоро окажетесь на другой стороне.
Я изложу здесь самый эффективный из известных мне способов получить достаточно ясности, чтобы обеспечить себе постоянное движение вперед.
Целенаправленное обучение
«Где мудрость, которую мы потеряли в море знании? Где знания, которые мы потеряли в потоке информации?» — Т. С. Элиот
Если вы хотите чему-то научиться, вам нужна цель. Я работаю тренером для руководителей, и меня всегда удивляет, как часто люди ищут совета, не зная, чего они хотят. Я не могу принимать решения за них, точно так же, как никто не может принимать решения за меня. Но если ко мне обращаются по очень конкретной причине, и ясно, что я — именно тот, кто способен помочь им добраться из точки А в точку Б, все проходит замечательно.
Когда вы знаете, чему хотите научиться, вам легко найти того, кто сможет вам помочь. Даррен Харди, автор книги «Совокупный результат» (The Compound Effect), писал: «Никогда не советуйтесь с кем-то, с кем не хотели бы поменяться местами».
Только вы можете определить направление вашего обучения. Исследования показали, что чем самостоятельнее проходит процесс обучения, тем сильнее вы будете им удовлетворены. Поэтому новые знания должны четко соотноситься с вашими интересами и целями. Альберт Эйнштейн говорил: «Лучший способ узнать как можно больше — делать что-то с таким удовольствием, чтобы время летело незаметно».
Контекстно-ориентированное обучение
Многие обращали внимание на то, как эффективно церковь мормонов обучает своих молодых миссионеров говорить на иностранных языках. Юноши или девушки 18−19 лет поступают в «Миссионерские учебные центры» (МУЦ), которые больше похожи на трудовой лагерь с углубленным изучением иностранного языка.
Студенты МУЦ за несколько недель осваивают язык лучше, чем большинство студентов колледжа за три или четыре года. Многие университеты применяют методы МУЦ в своих языковых программах. Армия США уже несколько десятков лет сотрудничает с МУЦ, чтобы понять, как обучать своих солдат с той же эффективностью. Поэтому бригада армейской разметки, базирующаяся в штате Юта, активно привлекает в свои ряды бывших мормонских миссионеров.
Какие же методы используются в МУЦ?
В первую очередь, МУЦ применяют метод, который называется «контекстно-ориентированное обучение». Студенты начинают с простого повторения фраз и работы над произношением. Когда у них начинает получаться, их разбивают на группы по двое, чтобы отработать использование этих фраз в ходе ролевой игры. Ролевые игры составляют примерно 70% обучения в МУЦ, а преподаватели только наблюдают за процессом, чтобы вмешаться, когда это будет необходимо.
Система проста:
1. Изучить концепцию
2. Практиковаться и использовать эту концепцию в приближенных к реальным условиям
3. Получить обратную связь
4. Повторить
5. Получить обратную связь
Ученые провели интересное исследование влияния ролевых игр на самоидентификацию застенчивых подростков. Одна группа подростков изучала материал на основе традиционного дискуссионного подхода, тогда как в другой обучение проводилось через ролевые игры. У членов второй группы были отмечены значительные положительные изменения в самооценке, что существенно сказалось на их дальнейшем поведении.
В нашем цифровом мире обучение с помощью моделей, повторяющих ситуации из реальности, становится все более популярным. Кроме того, исследование показало, что важное значение для эффективного обучения имеет получение последовательной обратной связи.
Как применять контекстно-ориентированное обучение
«Если вы хотите добиться устойчивых изменений, вы должны отказаться от мысли, что „пытаетесь“ чего-то добиться. Вы должны твердо решить, что намерены добиться наилучшего результата. Большинство людей не продвигаются дальше любительского уровня. Они говорят: „Я хотел бы изменить свое тело“ или „Я хотел бы сделать свои отношения лучше“. Им не хватает детального плана, которому они могли бы следовать», — Тони Роббинс
В этой статье под обучением я понимаю устойчивое изменение мышления и/или поведения. Другими словами, истинное обучение подразумевает изменение вашего способа думать и действовать. Простое запоминание информации — это не обучение. Если вы хотите научиться чему-то быстро, вам нужно полностью погрузиться в дело и немедленно претворять в жизнь то, чему вы научились.
К примеру, самый быстрый способ выучить испанский язык — оказаться в испанском окружении. Конечно, если вы будете учить слова по карточкам по 15 минут в день, в конце концов вы тоже добьетесь результата. Но за несколько дней полного погружения вы узнаете больше, чем за месяцы «любительских» попыток.
Вам нужно достаточно ясно представлять цель, чтобы иметь высокую мотивацию для движения вперед. Чем яснее вы видите путь, лежащий перед вами, тем выше будет ваша мотивация идти по этому пути. Не нужно пытаться искусственно поднять свой боевой дух — достаточно четко определить следующие несколько шагов.
1. Найти учителя
«Когда ученик готов, приходит учитель. Когда ученик действительно готов, учитель уходит»
Если от «игры на мелководье» вы переходите к полному погружению, вы хотите учиться по-настоящему быстро. Поэтому вам будет нужен учитель. Кто-то, кто поможет сделать следующие несколько шагов. Возможно, вашим учителем станет книга или онлайн-курс — а может, и реальный человек. В последнем случае вы сможете получать немедленную и адекватную обратную связь и прямые ответы на вопросы.
Недавно я нанял преподавателя, чтобы изучить программное обеспечение для моего бизнеса в интернете. Мне, конечно, было нужно полное погружение, но оказалось, что он живет в семи часах езды от меня. Так что я поехал к нему домой и провел там два дня. Я спал у него на диване в джинсах и футболке. За эти два дня я узнал больше, чем мог бы узнать за полгода самостоятельного изучения.
Мой учитель был рядом, я мог задавать ему вопросы. Он объяснял мне все о нужных мне программах, рисуя на доске примеры и схему специально для меня. Объяснив концепцию и ответив на вопросы, он немедленно заставлял меня применить полученные знания на практике. Это помогло выявить все пробелы в моем понимании.
В конце концов, вся разница между знанием и пониманием сводится к способности применить имеющуюся информацию. Поэтому Наполеон Хилл сказал: «Знание — это только обещание силы. Оно становится силой тогда — и если — когда организовано в четкий план действий».
2. Повторять, пока изученное не станет бессознательным
Пока я пытался применить то, что только что узнал, мой учитель наблюдал со стороны. Он позволил мне почувствовать, как тяжело вспомнить, что он только что показал. В первый раз попытка сделать что-то самому отняла много времени и сил. Но мы делали это снова, и снова, и снова.
Постепенно я стал понимать, что делаю, и приобрел уверенность в себе. Обучение чему-то новому — полностью вопрос памяти и навыков ее использования. Вначале префронтальная кора вашего головного мозга — где хранится рабочая (или краткосрочная) память — действительно изо всех сил работает над задачей.
Но когда вы приобретаете опыт, префронтальная кора выходит из игры. Ее активность падает на целых 90%. Как только это произойдет, вы сможете действовать автоматически, а ваше сознание получит возможность сосредоточиться на других вещах. Этот уровень овладения навыком называется автоматизмом, и достичь его можно с помощью метода, который психологи называют сверхобучением.
Процесс развития навыка до автоматизма включает в себя четыре этапа:
1. Тщательное повторение небольшого объема информации. Например, если вы играете в баскетбол, вам может понадобиться снова и снова повторять один и тот же бросок. Ключевой момент здесь в том, чтобы продолжать повторы, даже когда у вас начнет получаться.
2. Постепенное усложнение тренировки. Освоив навык, нужно последовательно усложнять задачу, пока она снова не станет слишком сложной. Тогда стоит отступить к последнему уровню сложности, с которым вы можете справиться — верхней границы ваших нынешних способностей.
3. Добавьте ограничения по времени. Например, некоторые преподаватели математики просят учеников работать над сложными проблемами, постоянно сокращая время, отведенное на поиск решения. Это, во-первых, заставляет вас работать быстрее, а во-вторых, отвлекает часть вашей рабочей памяти, которой приходится следить за ходом времени.
4. Тренируйтесь с увеличением нагрузки на память — то есть попробуйте решать задачу, держа в уме что-то еще. Смысл в том, чтобы намеренно отвлекать свое внимание от процесса обучения.
Так вы делаете свое понимание вопроса более текучим и гибким. Вы должны научиться применять полученные знания в различных контекстах и для разных целей. Таким образом вы готовите свои навыки для использования в реальном мире.
3. Установите конкретные цели с четким графиком их достижения
«Неизбежное мышление — это умение думать и действовать так, как будто успех уже предрешен, потому что вы создали все условия для того, чтобы это произошло», — Эбен Паган
Когда «обучение» завершено, вы должны применить свои навыки в реальных условиях. Для этого вы можете поставить амбициозные цели, для достижения которых придется использовать приобретенные знания. Перед тем, как я покинул дом своего учителя, мы вместе придумали несколько таких целей.
Хотя все они казались очень серьезными, я был уверен, что смогу достичь их, потому что теперь я ясно видел путь. На то, чтобы сделать это, у меня было три месяца. Когда срок подойдет к концу, я должен был вернуться в дом своего учителя для дополнительной подготовки. Мы отметили это в наших календарях Google, и я заранее заплатил ему за наше следующее учебное погружение.
4. Отслеживание и отчетность
«Когда производительность измеряется, производительность растет. Когда производительность измеряется, а результаты измерений сообщаются, она растет еще быстрее», — Томас С. Монсон
Если вы не отслеживаете свое поведение, вы несомненно справляетесь с повседневными задачами хуже, чем думаете. Например, большинство людей понятия не имеют, куда деваются их деньги, потому что не отслеживают свои расходы. Согласно одному исследованию, саморегулирование — это психологический процесс, который обнаруживает несоответствие между вашими целями и вашим поведением. Это способ быстро приобрести мотивацию, которая поможет вам добиться желаемого.
Саморегулирование действует в трех направлениях:
Исследования показали, что отчетность не только позволяет лучше справляться с планированием, но и повышает общую производительность. Когда вы кому-то отчитываетесь о результатах, особенно тому, кого вы уважаете, это становится дополнительным мотивирующим фактором.
Вывод
Стремление достичь амбициозных целей не так просто поддерживать. Большинство отказывается от своей мечты ради более мелких целей, путь к которым очевиднее.
Если вы хотите реализовать свои великие цели быстро, нужно научиться ясно видеть свой путь хотя бы на несколько шагов вперед. Лучший способ сделать это — контекстно-ориентированное обучение с полным погружением.
Это Вам будет интересно:
20 жестких жизненных истин, которые никто не хочет признавать
Нами управляют паразиты. Буквально
Чем дальше вы способны видеть ясно, тем смелее могут быть ваши цели. Чтобы вы могли достичь этих целей, необходимо ежедневно отслеживать свое поведение и выстроить четкую систему отчетности.
Все дело в условиях. Создав условия для повышения своей эффективности, вы сделаете достижение своей цели неизбежным.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий