5 домашних соусов, которые дополнят любое блюдо

Этот шведский соус идеально подходит к блюдам из мяса и птицы, но неплохо дополнит и овощные запеканки. Еще мы советуем добавлять его в качестве топинга в каши, например, рисовую, и даже подавать к мороженому, сырам и блинчикам.

Для приготовления такого универсального соуса вам потребуется:

500 граммов брусники,

100 миллилитров портвейна,

литр воды,

а также 10 граммов крахмала,

200 граммов сахара и корица по вкусу.

Выложите бруснику в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Откиньте ягоды на дуршлаг, но не выливайте отвар. Он понадобится чуть позже. Саму бруснику разотрите до состояния однородного пюре, а затем добавьте вино, сахар, корицу и немного отвара. Далее нужно выложить брусничное пюре обратно в кастрюлю, в оставшийся отвар добавить крахмал, перемешать и залить им ягоды. Снова прокипятите соус и варите его на медленном огне 5 минут, постоянно помешивая.

Соус из красной смородины

Другой ягодный вариант — это соус с красной смородиной. К сладким блюдам он не подходит, так как в его составе присутствует лук и горчица, но в качестве дополнения к мясу и птице это идеальный вариант, для приготовления которого вам понадобится 2 стакана красной смородины, 1 столовая ложка коричневого сахара, 1 столовая ложка сливочного масла и столько же дижонской горчицы, а также небольшая луковица, 3 гвоздики, соль и перец по вкусу.

Сначала пюрируйте красную смородину и выложите ее в предварительно нагретую со сливочным маслом кастрюлю, добавив очищенный и мелко нарезанный лук. Тушите соус, пока он не загустеет, бросив в кастрюлю гвоздику для придания особого вкуса и аромата. В самом конце вам останется только посолить, поперчить, добавить дижонскую горчицу и все тщательно перемешать.

Томатный соус-дип с миндалем

Такой соус дополнит ваши простые овощные закуски и различные полезные сэндвичи. Помимо этого, в него можно просто макать кусочки хлеба, сухарики или домашние чипсы. Чтобы его приготовить, возьмите 400 граммов спелых помидоров, ¾ стакана миндаля, ¼ стакана оливкового масла первого отжима, зубчик чеснока, столовую ложку молотой паприки и столько же бальзамического уксуса и лимонного сока, а также по ½ чайной ложки соли и хлопьев перца чили.

Нарежьте помидоры кубиками и выложите в блендер. На сухой сковороде обжарьте миндаль и добавьте его к помидорам вместе со всеми остальными ингредиентами, кроме оливкового масла. Взбейте до получения однородной массы. Далее добавьте масло и тщательно все перемешайте. У вас должен получиться соус, напоминающий по консистенции сметану.

Соус «Альфредо»

Итальянский соус «Альфредо», названный так в честь кулинара, впервые приготовившего его, наилучшим образом сочетается с пастой феттучини. Кроме того, он выручит вас, если любимое блюдо из курицы вдруг оказалось суховатым. Достаточно просто добавить этот соус — и проблема решена. Однако сорта сыра, указанные в оригинальном рецепте, непросто найти за пределами Италии, поэтому появился другой, более упрощенный рецепт.

Вам понадобится 100 граммов пармезана, 500 миллилитров жирных сливок, 70 граммов сливочного масла, пара зубчиков чеснока, соль и перец по вкусу. К растопленному в сотейнике на медленном огне маслу добавьте очищенный и мелко нарезанный чеснок, но не жарьте его, иначе появится горьковатый привкус. Дальше вылейте в сотейник сливки и готовьте соус, постоянно помешивая, до загустения. В конце добавьте тертый пармезан и еще немного прогрейте, чтобы сыр полностью растворился.

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Соус песто с фисташками

Оригинальный вариант соуса песто, как и классический, подойдет для заправки овощных салатов, в качестве дополнения к пасте или сэндвичам. Можно его использовать и как соус-дип, подавая на закуску с чипсами или сухариками. Для реализации этого рецепта возьмите ½ стакана оливкового масла, 1/3 стакана очищенных фисташек, ½ стакана листьев мяты, ¼ стакана тертого пармезана, примерно 1,5 столовой ложки апельсиновой цедры и немного соли.

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Выложите все ингредиенты в блендер и измельчите до получения однородного соуса. Как видите, все очень просто и быстро, зато вкус привычных блюд станет более насыщенным, а вы прослывете настоящим кулинарным гуру.опубликовано econet.ru

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