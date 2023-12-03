12 способов получить ВСЁ, что захочется

Несколько способов, которые помогут вам получить от жизни все, что захочется! Кто преуспевает в этой жизни? Как сделать так, чтобы мечты становились реальностью? Вот 12 способов получить все, что захочется. Обратите на них внимание, ведь это не просто слова! И тут есть над чем подумать…

Несколько способов, которые помогут вам получить от жизни все, что захочется!

Кто преуспевает в этой жизни? Как сделать так, чтобы мечты становились реальностью? Вот 12 способов получить все, что захочется.

Обратите на них внимание, ведь это не просто слова! И тут есть над чем подумать…

1. В жизни преуспевают те, кто не боится мечтать о чем-то великом и затем рисковать ради воплощения своих видений.

2. Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь.

3. Зачем откладывать свое величие на потом? Зачем ждать лучшего времени для воплощения ваших грез и тех прекрасных возможностей, которые открывает перед вами жизнь? Почему бы не сделать первый шаг уже сегодня?

4. Все, о чем вы думаете, воплощается.

5. Следуй своей мечте, и вселенная откроет тебе двери там, где были только стены…

6. Пройдет лет двадцать, и ты будешь больше сожалеть о том, чего не сделал, чем о том, что сделал не так. Поэтому отринь колебания. Расправь парус и беги прочь из безопасной гавани. Лови попутный ветер. Исследуй. Мечтай. Делай открытия.

7. Гораздо лучше сгореть в полете и рухнуть вниз, преследуя высокую цель, чем провести лучшие дни своей жизни перед телевизором где-то на задворках жизни. (Актуально для 95% населения).

8. Все, что существует на свете, когда-то было просто мечтой...

9. Тот, кто делает, ожидает успеха. Тот, кто «пробует», ожидает, что ему что-то помешает.

10. Бери и делай. Не знаешь что делать — делай шаг вперед.

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11. Наличие цели важнее наличия возможностей.

12. Смелые и ярко нарисованные мечты сбываются минимум на 110%. Вы всегда на выходе ваших мечтаний получите + 10% в виде дополнительных бонусов от Жизни. опубликовано econet

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