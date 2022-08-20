Какой он был вначале, ты не представляешь. Глаз с меня не сводил. Постоянно норовил дотронуться. Да так бережно, знаешь. Пальто мне подавал - наденет сзади и всегда замрет на секунду, руки на плечах у меня. В компании все время оказывался рядом, маячил прямо. Мне скоро и смотреть не надо было, я и так знала, что он рядом. Таким теплом от него тянуло, как от печки. Я к нему поэтому и ушла от Антона. Пошла на тепло, да.

Какой он был вначале, ты не представляешь.

Глаз с меня не сводил.

Постоянно норовил дотронуться. Да так бережно, знаешь.

Пальто мне подавал - наденет сзади и всегда замрет на секунду, руки на плечах у меня. В компании все время оказывался рядом, маячил прямо. Мне скоро и смотреть не надо было, я и так знала, что он рядом.

Таким теплом от него тянуло, как от печки. Я к нему поэтому и ушла от Антона. Пошла на тепло, да.

Он добрый был очень.

Под него хотелось забраться, как под одеяло.