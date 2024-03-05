Нет такой вещи как правильное или неправильное время. Нет ничего в этой вселенной что случается в неправильное время. Есть просто то что случается. Снова и снова, вы верите в ложь об очевидном. Вы верите что время заинтересовано в ваших желаниях. Вы верите что время это что-то что вы можете контролировать.

Нет такой вещи, как правильное или неправильное время.

Нет ничего в этой вселенной что случается в неправильное время.

Есть просто то что случается.

Снова и снова, вы верите в ложь об очевидном.

Вы верите, что время заинтересовано в ваших желаниях.

Вы верите, что время это что-то что вы можете контролировать.



Вы верите что существует другая вселенная, где всё работает на вас, (если не всё то хоть что-то).

Вы верите, что время реально и страдаете из-за этого.

Фото: Caitlin Molton

Хорошая новость состоит в том что проблема страданий связанных с верой в ложное решаема, простым прекращением борьбы со временем.

Не важно что случится, это случится когда случится.

Не важно, когда бы вы хотели чтобы это случилось.

Это случится, что бы это ни было, когда случится.

Не важно, кто по-вашему должен был быть раньше или позже.

Не важно кто по-вашему должен был быть живым или мертвым.

Не важно кому, по-вашему следовало бы:

Совершить их действие вместе,

Найти их путь,

Вылечить их раны,

Исправить их проблемы,

Улучшить их самооценку,

“Живите!”

Прекратите их схватку со временем…

Не важно что вы думаете,

Всё случается вовремя.

Каждая мысль, телефонный звонок, email, текстовое сообщение;

Каждое слово из чьего-то рта, или из вашего;

Каждый красный свет, зеленый свет, сигнал остановки, транспортная пробка;

Каждое “опоздание” на обед, “опоздание” на работу, опаздывающий поезд, неявка на встречу;

Каждый зуд, боль, отрыжка, желание пописать, моргание глаза, и храп;

Каждая отдельная птичья трель, порыв ветра, дождевая туча, луч солнца;

Каждый “облом”, “ошибка”, потерянные ключи, кошелек, купон;

Каждое отдельное выражение лица, позиция тела, и эмоция;

Каждое “оскорбление”, критика, грубый чувак и возмущенный ханжа;

Каждое слово любви, похвала и “дай пять”;

Каждое кошачье дерьмо, собачье дерьмо, птичий помёт и жужжание мухи;

Каждый поцелуй, объятие, зажимания и трах;

Каждый плач ребенка, головная боль, сухой кашель и ушиб ноги…

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Когда это случается?

Когда случается!

Не влачите жалкую жизнь, веря в ложь об очевидном.

Прекратите схватку со временем и страдания прекратятся.

Так оно и Есть!опубликовано econet

Автор Бенджамин Смайс

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