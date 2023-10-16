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Есть то, что мы получаем с рождения...

Источник: dybova.ru 16 октября 2023 6424
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Есть то, что мы получаем с рождения, впитываем с молоком матери. Все мамины переживания, мамины травмы, то чем мама дышала и жила в течение беременности и всего периода кормления грудью, мы получили полностью. Без какой-либо доли погрешности. Просто потому что до 6-ти ребёнкиных месяцев мама и ребёнок - психологически единый организм.

Есть то, что мы получаем с рождения...

Есть то, что мы получаем с рождения, впитываем с молоком матери. Все мамины переживания, мамины травмы, то чем мама дышала и жила в течение беременности и всего периода кормления грудью, мы получили полностью. Без какой-либо доли погрешности. Просто потому что до 6-ти ребёнкиных месяцев мама и ребёнок - психологически единый организм. 

Они находятся в полном «слиянии». Дальше - меньше, но кормление грудью этот процесс слияния поддерживает. Ребёнок «впитывает» маму и живёт её переживаниями. Получая в наследство всё, чем живёт мама в этот период. А именно тогда - до 1, 5 лет- закладывается ядро личности.

Есть то, что мы получаем до нашего рождения. Это информация, которая передаётся нам от нашей бабушки и хранится в бабушкиной яйцеклетке, из которой потом при участии дедушки родится наша мама и уже затем с помощью папы родит нас.

Т. е. наш геном закладывается в бабушкиных яйцеклетках. И если «там и тогда» голодали, воевали, массово умирали, то всё это травматичное психологическое наследство с программами «как жить, чтобы выжить» достаётся нам - третьему поколению.

Есть то, что мы получаем в своём собственном детстве. Наш личный опыт переживания разных событий, произошедших с нами.

Всё это является нашим багажом, базой из которой произрастает наша личность. Почвой, если хотите.

И если в предыдущих трёх случаях никто нас не спрашивал - хотим ли мы такое психологическое наследство, маму с её жизненными трагедиями и несчастным детством; бабушку, революцию, войну и вообще такую страну - родину и родителей, как известно не выбирают, - то сейчас у нас есть выбор - что делать со всем этим.

Наследство наследством – кто-то проматывает бабушкины бриллианты, а кто-то в пустыне выращивает сад. Что делать со своим наследством, как жить, исходя из него и собственных потребностей и желаний – уже выбор наш.

И ни мама, ни бабушка, ни папа - за него ответственность не несут. 

Что мы делаем сейчас со своей жизнью – решаем только мы.опубликовано econet

Автор: Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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