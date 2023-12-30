Доктор философии и бывший студент университета в Вашингтоне Джим Стоун рассказал о том, как работает наша совесть и обладают ли ею животные. Мы выделили выделили в его рассказе самое главное.

Доктор философии и бывший студент университета в Вашингтоне Джим Стоун рассказал о том, как работает наша совесть и обладают ли ею животные. Мы выделили выделили в его рассказе самое главное.

По мере взросления человека мозг формирует модели людей, которые находятся вокруг. Он пытается спрогнозировать их предпочтения, эмоциональные и поведенческие тенденции.

Для этого мозг создает простые правила в формате «если … , то…» (например, «если я принесу матери цветы, она меня обнимет»). Это происходит для того, чтобы мы могли предсказать, как окружающие будут реагировать на наши поступки.

Среди прочих правил, мы заносим в эти модули закономерности, предсказывающие чужой гнев. Для нас очень важно научиться предсказывать агрессию, потому что ее появление — знак к тому, что мы можем быть подвержены атаке. Если мы ожидаем чужого гнева за то, что уже сделали, у нас появляется чувство вины. Гнев и вина — синхронные эмоции. Также на совесть воздействует связь презрения и чувства позора, но центральной связкой все равно остается гнев и вина.

Где-то в середине своего юношества человек хранит у себя в голове уже множество разных моделей от окружающих его людей. И если мы принимаем решение что-то сделать — например, залезть в чужую сумку — наш мозг начинает проверять эти модели для того, чтобы убедиться, что эти действия не могут навлечь на нас чужой гнев. Если наши действия в итоге могут спровоцировать негативные реакции, мы чувствуем муки совести или стыд — в зависимости от того, произошло событие или нет.

«Многие животные, способные предугадывать направленную на них негативную реакцию, тоже могут проявлять чувства, похожие на муки совести. Но если мы подразумеваем под совестью еще и способность к составлению этических обоснований и суждений, тогда мы должны признать, что это присуще только человеку»

Таким образом, наш мозг заслоняет фактическую реальность эмоциями, которые должны убедить нас поступать «правильным» и безопасным образом, заставить принять эти позывы как можно более серьезно.

Люди — социальные существа, которые должны ладить друг с другом, чтобы обеспечивать себе выживание и эффективную коммуникацию. Поэтому в нас заложены механизмы, формирующие совесть и все сопутствующие ей чувства.

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Ситуация усложняется, когда мы начинаем опираться на социальную практику обоснования тех или иных действий. Чьи-то выраженные через гнев возражения — причина испытывать стыд только в первом приближении.

Трактование одних и тех же поступков в разных группах и в разных условиях может различаться, поэтому и наши этические представления могут меняться со временем или подстраиваться под ситуацию.опубликовано econet