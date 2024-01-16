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Внешнее равно внутреннему

Источник: massage.ru 16 января 2024 5536
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Правильная осанка является основополагающим в создании и удержании равновесия, наиболее отвечающего благоприятному функционированию человека на всех слоях жизни очень продолжительное время.

Внешнее равно внутреннему

Для меня правильная осанка это, прежде всего, равновесие на всех уровнях, как физического тела так и вне тела. Осанка, как форма, создает не только внутреннее пространство, но и некий отпечаток, объемный слепок в Пространстве.

Фасции, в том числе связки, апоневрозы, капсулы некоторых внутренних органов и мышц, брюшина, плевра, перикард, ТМО, надкостница, можно представить себе как систему, объединяющую все структуры человеческого тела, в виде, так сказать, фиброзного, «мягкого» скелета.

Соединительная ткань, начинаясь (начало условное) с перегородок подкожной клетчатки, переходят на мышцы, затем, в виде оболочек, распространяют свое присутствие в организме на внутренние органы, оплетают нервы, проникают в череп и спинномозговой канал, проявляясь в виде синовиальной жидкости в суставах, как смазывающая жидкость между тканями и среда обитания клеток (МКМ – межклеточная матрица), присутствует в организме повсеместно. 

Как видим, соединительная ткань в организме присутствует во всех структурах. И, конечно же, соединительная ткань осуществляет связь внутренних органов между собой, с костным скелетом и скелетными мышцами.

Очевидно, внутренние органы через фасции способны обмениваться информацией о своем состоянии друг с другом и скелетными мышцами, осуществляя, таким образом, взаиморегуляцию и адаптацию. И об этом нам, работающим методом «Касание ангела» знать обязательно. В методе «Касание ангела» (КА) осанка является базовым критерием оценки состояния здоровья – правильная осанка есть залог здоровья. 

В методе КА действует принцип «Внешнее равно внутреннему». То есть внутреннее состояние регулирует состояние внешнее, например, состояние внутренних органов регулируют состояние скелетной мускулатуры, отражается в виде позно-тонической реакции скелетной мускулатуры.

Если, например, «скрутило» живот, то осанка примет такую позу, которая будет формировать наиболее комфортное пространство для внутренних органов, чтобы снять боль. Очевидно также, наличие связи психо-эмоцианального состояния человека с его осанкой. Психо-эмоцианальное состояние обязательно изменит осанку. 

По представлениям древневосточных, в частности тибетской, медицинских концепций человеческий организм имеет множество энергетических каналов, которые можно объединить и выделить в две группы – инь- и ян-меридианы.

Из множества каналов группы янских каналов выделяют следующие каналы – желудка, мочевого пузыря, тонкого кишечника, толстого кишечника, желчного пузыря и тройного обогревателя. Иньская группа каналов представлена следующими – селезенки, почек, сердца, печени, легких и перикарда.

Внешнее равно внутреннему

Энергетические каналы имеют внешние и внутренние ходы. Внешние каналы также можно представить в виде последовательной цепи мышц, имеющих общие места прикреплений на скелете и объединенных в миотатические синкинезии.

Эти миотатические синкинезии в восточной медицине называются сухожильно-мышечными меридианами. Естественным будет предположить, что внешние ходы сухожильно-мышечных меридианов посредством фасций соединены с определенными внутренними органами и образуют внутренние ходы сухожильно-мышечных меридианов и объединяются в единую сеть миовисцерофасциальных связей. Наличие висцеро-моторных и моторно-висцеральных связей также доказывается русской физиологической школой М.Р. Магендовича (Магендович М.Р. «Моторно-висцеральные и висцеро-моторные рефлексы».)

Правильная осанка является основополагающим в создании и удержании равновесия, наиболее отвечающего благоприятному функционированию человека на всех слоях жизни очень продолжительное время. Хотя не исключаю, что равновесие можно создавать и другими способами, на более короткие промежутки времени.

Концепция об идеальной осанке в методе "Касание ангела" это как программа максимум, к которой нужно стремиться. Это как светлое будущее, которое манит, мотивирует и движет. опубликовано econet

Автор: Алтынбаев Зуфар

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Источник: https://econet.by/

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