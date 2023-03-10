Как узнать — любят Вас или нет

Никогда не спрашивайте у человека – любит он вас или нет. Прежде всего, определитесь c понятием любви. А, исходя из этого ведите дальнейшие рассуждения.

Никогда не спрашивайте у человека – любит он вас или нет. Прежде всего, определитесь c понятием любви. А, исходя из этого ведите дальнейшие рассуждения.

По определению Э.Фромма “Любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии своего партнера”.



Вы согласны с этим определением?

Если согласны - продолжайте читать, если не согласны – не читайте дальше, так как скорее всего, вам не понравится то, что вы услышите. Итак, все начинается с базовой любви к себе. Вспомните слова Иисуса Христа: «Возлюби ближнего, как самого себя». Если вы себя не любите, соответственно, не можете требовать этой любви от своего партнера - дерьмо же любимому человеку не подсовывают. Поэтому, сначала необходимо полюбить себя.

Понять – любите вы себя или нет - очень легко. Когда вы занимаетесь физкультурой или учитесь – вы развиваетесь. Вот в этот момент вы себя любите. Следовательно, когда вы хотите определить – любят ли вас, вы задаете вопрос себе: ”С помощью этого человека я развиваюсь или нет?”. Если развиваетесь – вас любят, если не развиваетесь, соответственно - нет.



Рассмотрим случай из моей практики

Обеспеченный мужчина взял в жены 17-летнюю девушку, работавшую на тот момент парикмахером. Он сказал ей такую фразу: «Зачем ты будешь работать? Бросай работу и сиди дома». Она с ним согласилась. А если бы была знакома с нашими методами, то не послушалась или вообще не вышла за него замуж. Таким образом, он не предоставил ей возможности для развития, ведь лучше быть парикмахером, чем домохозяйкой.

Прошло около 7 лет, у них уже был 6-летний ребенок, она была полностью на обеспечении мужа и, так случилось, что его убили. Вести его дела эта женщина не смогла и разорилась через 2 года. А если бы продолжала работать, то, наверняка, с его бы помощью открыла свой салон и смогла себя обеспечить в такой ситуации.

Я всегда говорю мужчинам: «Не сажайте своих женщин себе на шею, даже, если вы очень богаты!»

Ведь, фактически, вы убиваете сами себя, ибо дети – это продолжение вас, вашего рода, а в подобной ситуации велик риск того, что ваша жена не будет способна выкормить ваше потомство.

Таким образом, если отношения с партнером не ведут к вашему развитию, в чем бы это ни выражалось, то говорить о любви здесь не имеет смысла. Её просто нет. опубликовано econet

Автор Михаил Литвак

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