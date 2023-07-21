Закрывайте двери в прошлое...

Незавершённые дела, как распахнутые двери в прошлое, хлопают на ветру и не дают нам расстаться с тем, что давно отжило своё.
Незавершённые дела, как распахнутые двери в прошлое, хлопают на ветру и не дают нам расстаться с тем, что давно отжило своё.
Даже “замороженные” или “приостановленные”, они продолжают оттягивать на себя существенную часть нашей энергии, мыслей и возможностей заняться чем-то другим. Как ежемесячный, автоматический платёж - деньги списываются по умолчанию. Куда? Зачем? Чтобы сохранять эту “кармическую” связь с тем, что ещё не завершено.
Великий психотерапевт прошлого Фредерик Перлз считал “незавершённые дела” основной причиной неврозов. Он считал, что каждый начатый процесс стремится к своему логическому завершению. И каждый наш жизненный гештальт должен быть завершён.
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В коучинге на личных сессиях мы, бывает, расписываем приоритеты, разгребая кучу дел на “срочно, важно”, “неважно, не срочно”, “важно и срочно”, “неважно и не срочно”. И даже такая, казалось бы, простая работа привносит ясность и облегчение, а самое главное -возможность делать то, что действительно важно и не тянуть на себе то, что давно стоит закрыть.
Но есть “дела”, которые и делами-то не назовёшь, те что обычно люди не вносят в список дел по дому.
Помириться с мамой.
Или приехать в дом, где ты вырос и провести рукой по яркому слою свежей краски, которой новые хозяева заботливо покрасили старый , ещё дедом ставленный, забор, и попрощаться с мыслью когда-нибудь вернуться сюда. По крайней мере, не в этой жизни.
Или собрать вещи мужчине, который ушёл год назад, но на всякий случай оставил у тебя три пары сменного белья и кучу ненужно хлама.
А может, разгрести документы и закрыть давно висящее на тебе ИП.
А мало ли чего…
Мы продолжаем помнить о своих незавершённых делах, зачем-то оставляя двери приоткрытыми, даже если в них со свистом проносится лишь ветер. опубликовано econet
Автор Ирина Дыбова
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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