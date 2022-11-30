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Ты — женщина. Пожалуйста, не рассказывай мне о тех, кто был у тебя до меня...

Источник: proza.ru 30 ноября 2022 6684
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Ты- женщина. Будь снисходительна, если я забыл про праздничную дату. Ты- женщина. Не создавай скандал из-за ерунды. Ты- женщина. Не пытай меня расспросами.

Ты — женщина. Пожалуйста, не рассказывай мне о тех, кто был у тебя до меня...

Ты- женщина. Пожалуйста, не рассказывай мне о тех, кто был у тебя до меня.

Ты- женщина. Будь снисходительна, если я забыл про праздничную дату.

Ты- женщина. Не создавай скандал из-за ерунды.

Ты- женщина. Не пытай меня расспросами.

Ты- женщина. Разреши мне иногда ошибаться.

Ты- женщина. Не старайся меня побеждать. Даже, если ты права.

Ты- женщина. Не возлагай на меня миссию разгадывателя твоих мыслей. 

Ты- женщина. Я люблю и тебя, и твоего папу и маму твою!

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Ты- женщина. Я смотрю на других женщин, просто потому, что они существуют.

Ты- женщина. Но ПМС- не повод прилюдно меня унижать.

Ты- женщина. Извини, что вчера не сказал тебе, что ты самая красивая.

Ты- женщина. Извини, что вчера не сказал тебе, что ты самая умная.

Ты- женщина. Извини, что я бываю молчалив.

Ты- женщина. Позволь мне иногда побыть мальчишкой!

Ты- женщина. Я всегда с тобой, но не всегда рядом.

Ты- женщина. Дай мне иногда возможность побыть одному.

Ты- женщина. Не пытайся быть сильной. Будь женственной.

Ты- женщина. Я- твой мужчина.

© Кольцов Анатолий

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Источник: https://econet.by/

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