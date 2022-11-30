Ты — женщина. Пожалуйста, не рассказывай мне о тех, кто был у тебя до меня...

Ты- женщина. Будь снисходительна, если я забыл про праздничную дату. Ты- женщина. Не создавай скандал из-за ерунды. Ты- женщина. Не пытай меня расспросами.
Ты- женщина. Будь снисходительна, если я забыл про праздничную дату.
Ты- женщина. Не создавай скандал из-за ерунды.
Ты- женщина. Не пытай меня расспросами.
Ты- женщина. Разреши мне иногда ошибаться.
Ты- женщина. Не старайся меня побеждать. Даже, если ты права.
Ты- женщина. Не возлагай на меня миссию разгадывателя твоих мыслей.
Ты- женщина. Я люблю и тебя, и твоего папу и маму твою!
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Ты- женщина. Я смотрю на других женщин, просто потому, что они существуют.
Ты- женщина. Но ПМС- не повод прилюдно меня унижать.
Ты- женщина. Извини, что вчера не сказал тебе, что ты самая красивая.
Ты- женщина. Извини, что вчера не сказал тебе, что ты самая умная.
Ты- женщина. Извини, что я бываю молчалив.
Ты- женщина. Позволь мне иногда побыть мальчишкой!
Ты- женщина. Я всегда с тобой, но не всегда рядом.
Ты- женщина. Дай мне иногда возможность побыть одному.
Ты- женщина. Не пытайся быть сильной. Будь женственной.
Ты- женщина. Я- твой мужчина.
© Кольцов Анатолий
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий