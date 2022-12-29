Притча. Задание Ангела

Прекрасная притча про осознанность. О том, как часто мы не замечаем лучшие возможности, погружаясь в программы социума. Чтобы человек открыл глаза и увидел солнце над головой, Вселенной иногда приходится применять крайние меры...
Прекрасная притча про осознанность. О том, как часто мы не замечаем лучшие возможности, погружаясь в программы социума. Чтобы человек открыл глаза и увидел солнце над головой, Вселенной иногда приходится применять крайние меры...
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Ангел постарше строго смотрит на подчиненного:
— Докладывай. В двух словах.
— Жив. Ходит на работу. На что-то надеется.
— На что?
— Трудно сказать. Два раза я показывал ему счастливый сон — не видит. Говорит, что устает на работе.
— А что на работе?
— Да как у всех. Начальство. Суета. Курилка. Слухи.
— Начальство суровое?
— Да начальство как начальство. Такое же как везде. Боится он его почему-то…
— Страхи отгонял?
— Само собой. Еще по дороге к офису. Крыльями размахивал над головой. Облака даже разгонял. Пришлось крылом по уху съездить, чтобы солнышко заметил.
— Симпатичная незнакомка по дороге? На каблучках. С запахом будоражащих духов?
— Ну, обижаете… Нос к носу столкнул в метро.
— И как?
— Да никак. «Извините» и дальше в свои мысли.
— А после работы?
— Магазины. Телевизор. Помыть посуду. Интернет. Сон.
— Телевизор ломал?
— Конечно. Новый купил зачем-то…
— Интернет отключал?
— Пять дней подряд. Он просто стал торчать на работе. До позднего вечера. У них так можно.
— Так. А выходные?
— Сон до обеда. Уборка квартиры. Вечером — друзья, бестолковые разговоры, водка. Домой за полночь. Утром с головной болью под одеяло. Или к телевизору. Или к компьютеру.
— А она?
— Совсем близко. Через три дома. В один и тот же супермаркет за продуктами ходят.
— В очереди сталкивал?
— Все как положено. И сверх инструкции — на автобусной остановке, в праздники.
— Линии судьбы проверял?
— Да, совмещаются! В том-то и дело… Это такой город… Такой образ жизни… Ну не могу я больше! Невыполнимое задание!
— Разговорчики! Где твой список сильнодействующих средств?
— Вот он, шеф. Грипп с температурой и бредом. Вывих, перелом. Автомобильная авария. Банкротство. Пожар. Беспорядки на улицах. Финансовый кризис. Гражданская война…
— Мдааа… Двести восемьдесят пятый подобный доклад! Совсем разучились работать! Знаешь что, свяжись с параллельным потоком. Во имя Любви на крайние меры разрешение считай полученным. Только выбирай что-то одно.
— Есть выбирать что-то одно!опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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