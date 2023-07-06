Где заказать таблички с шифром Брайля

Привет! Готовимся к проведению открытого семинара. По требованиям некоторых клиентов необходимо размещения табличек оформленных шрифтом брайля (для плоховидящих людей). Подскажите, где такие можно заказать?
Услугу по созданию таблички со шрифтом брайля выполняют даже в типографиях небольших городов, так как это достаточно давно освоенная и недорогая технология печати.
А, в чем собственно вопрос? В интернете полно объявлений заказать таблички со шрифтом брайля .
Хотя, в целом требования ваших клиентов поддерживаю- плоховидящие люди не должны быть ограничены в получении информации.
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