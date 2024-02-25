Золотое, серебряное и стальное сердце есть у человека

Сколько сердец бьется в груди человека? Одно - для любимых и дорогих людей. Другое - для друзей. Есть еще сердце для врагов. Оно помогает быть сильным и непобедимым. Но самое драгоценное - четвертое сердце. У некоторых оно еще есть.

У человека есть три сердца. Это в груди бьется просто мышца. Сердечная мышца. А на самом деле три сердца у человека.

Слишком живое сердце

Золотое сердце, большое, как голова коня. Это золотое сердце для любимых и близких. Там любовь и нежность, забота и долг. Это золотая энергия любви.

Серебряное сердце чуть поменьше. Оно - как голова барашка размером. Это сердце для товарищей и друзей, для хороших людей, которых мы встретили в жизни. Это серебряная энергия дружбы.

И стальное сердце есть у человека. Оно размером как голова беркута. В него трудно попасть, а попадёшь - оно отразит удар. Это сердце для врагов. Чтобы быть с ними сильным и смелым, неуязвимым к их нападкам и ударам. Это сердце воина, сердце победителя. Это энергия войны и защиты.

Вот три сердца человека.

А есть четвёртое. Это редкость. У некоторых ещё есть. Оно живое и светится. Оно размером со светлячка. Оно тёплое и пульсирует, от него исходит мягкий свет. Это потаённое сердце, живое.

И лучше бы нам никому это сердце не доверять. Только мама или бабушка в раннем детстве могли его держать на ладони, это живое светящееся сердце. Каплю энергии, светлячка во тьме. Или отец. Или дедушка мог, - но это было давно…

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И умные люди глубоко прячут своё живое сердце. И таят его от всех, - оно слишком живое. И слишком уязвимое. Да никому и дела особо нет до этого тайного сердца. Как до светлячка…

А люди наивные иногда дают подержать это живое сердце кому-то. Просто кладут на чужую ладонь.

И другой человек или уходит, унося в ладони наше сердце. Забавного святящегося светлячка. Или жестоко сжимает кулак. Просто так. Ради шутки. И свет гаснет навсегда.

Но мы продолжаем жить. Большинство людей так живут, хороших, нормальных людей. У них же есть ещё три сердца. И сердечная мышца в груди исправно работает.

А для земной жизни этого вполне достаточно. И только у самых счастливых, отмеченных милостью Творца, есть тот, кому можно доверить своё живое маленькое сердце...опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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