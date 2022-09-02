Золотое правило воспитания

Почему бессмысленно кричать и ругаться на детей? Как добиться ответственного поведения ? Как научить ребенка самостоятельности и не стать его врагом?

Давайте начнём с признания того факта, что дети периодически нас бесят. Мы их любим, но иногда злимся, потому что они, и правда, ведут себя иногда по-свински. Это нормально. Они незрелые и неопытные, они только осваивают правила человеческого общежития и учатся устанавливать причинно-следственные связи. Тот, кто думает, что нельзя злиться на тех, кого любишь, может дальше не читать. Хотя ему-то как раз надо бы...

Воспитание детей: золотое правило

Итак, ребёнок сотворил какую-нибудь глупость, которая может иметь неприятные последствия или нарушает границы других людей, поступил некрасиво, безответственно или неэтично. Что делать? Первая импульсивная реакция обычного родителя – отчитать, отругать или пристыдить. Во-первых, свои чувства злости, раздражения или страха хочется куда-то разместить, а виновник вот он – как раз тут рядом. Во-вторых, чтобы ребенок понял, осознал и больше уж никогда так не делал. Логично? На первый взгляд, кажется, что да. И так многие и делают, воспитывая ребенка через страх отвержения, критики и обесценивания.

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Все просто, связка "стимул-реакция" работает, прогулял школу – получи три дня маминого "игнора" и презрения. Только вряд ли ребенок на самом деле поймет, почему прогуливать школу – это плохо. Он будет бояться наказания, не более того. Прогулял – будешь наказан. Ребенок станет дрессированным, но понимания не будет. Он не встретится с естественными последствиями своего поведения, он не увидит связи между прогулами, своей успеваемостью и "неуспешностью", не научится замечать важность силы воли в достижении целей, не поймет, что происходит с ним и почему он принял такое решение. Но зато он может научиться врать, изворачиваться и хитрить. Хотя, это тоже ценный навык, не спорю….

Развивать в ребенке осознанность, самостоятельность мышления и принятия решений сложно эмоционально, но довольно просто "технически". Чтобы ребенок понял, что его поведение неприемлемо, он должен спокойно и взвешенно на него посмотреть со стороны, осознать причины и последствия. Ключевое слово здесь "спокойно". Это техническая сторона процесса, его логика. Но "спокойно" возможно только тогда, когда родитель не набрасывается с критикой на самого ребенка, а поддерживает его и сочувствует. Даже если он сам напуган и зол. Да, именно так. Выдыхаем, бьем подушку, делаем десять приседаний и идем поддерживать и сочувствовать. И это очень непросто эмоционально, но "мыжродители".

Наша психика не умеет одновременно фокусироваться на двух процессах, она выбирает самый эмоционально значимый, острый, уводя остальное в фон. Для ребенка конфликт со взрослым – опасность номер один. Как вы думаете, с чем мы столкнемся? Ребенок уйдет в оборону, будет оправдываться, огрызаться, пугаться, плакать, обижаться, злиться, но не будет выяснять отношения сам с собой. Фокус его внимания – там, где опасно и остро, где на него нападают, остальное подождет. Он будет захвачен внешним конфликтом, но не внутренним. Стыд, вина или обида не дадут пространства для взвешенной и спокойной рефлексии.

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Что делать? Давать место внутреннему конфликту ребенка, избегая внешнего.

Неправильно: "как тебе не стыдно?", " о чем ты думал?", "чтобы больше не смел так делать!", "я не хочу с тобой после этого разговаривать!"

Правильно: "я тебе сочувствую, ты, наверное, напуган и чувствуешь себя виноватым", "твой друг тоже сейчас на тебя обижен", "как жаль, что теперь тебе придется догонять весь класс и заниматься больше из-за твоего прогула", "я волнуюсь за тебя, давай подумаем, почему это произошло и как можно исправить ситуацию".

P.S. Правило, кстати, справедливо и для отношений со взрослыми. Внешняя конфронтация мешает внутренней. Внутренние изменения требуют внешней тишины и поддержки близких.опубликовано econet.ru

Автор Ирина Лешкова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet