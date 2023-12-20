Жизненный сценарий: Кто на самом деле управляет вашей жизнью?

Изречение, что каждый человек является хозяином своей судьбы, можно подвергнуть сомнению. С раннего детства многие факторы определяют ход нашей жизни и ее перспективные направления. Как быть, если жизнь пошла по негативному сценарию? Кто виноват и можно ли это исправить?

Ежедневно мы делаем великое множество выборов. Мы решаем, какую одежду нам надеть, поехать на работу на автобусе или прогуляться пешком, выбираем завтрак, покупки, будущее. Чем глобальнее этот выбор, тем сложнее его сделать и тем не свободнее мы в выборе. Мы думаем, что сами выбираем супруга, профессию, место работы, образ жизни…Однако, мы, не замечая того, следуем какому-то сценарию. Кем он написан? Реально ли его переписать и изменить ход жизни?

Кто пишет сценарий вашей жизни

1.Рождение сценария

Сценарий нашей жизни зарождается еще до нашего появления на свет. Это происходит, когда наша юная мама представляет, что ее будущая дочь непременно будет известной журналисткой, или папа с малых лет грезит о собственной финансовой империи.

Это происходит, когда нас называют в честь каких-то родственников, знаменательных событий или легендарных личностей – груз такого имени сопутствует человеку на протяжении всей его жизни.

В первые 5 лет жизни пишутся важные страницы сценария. С этих лет ребенок предполагает, сколько ему будет лет, когда он женится (выйдет замуж), сколько у него будет детей, убежден, что следует (не следует) упорно учиться, работать, как мужчине положено относиться к даме (и наоборот). Именно тогда формируются пристрастия, которым он будет верен всю жизнь, - любовь к музыке, литературе, футболу. Это происходит не столько «теоретически», сколько из поведения взрослых.

Еще одним источником изучения жизненных ролей выступает отношение старших и сверстников к ребенку. Дети, которые были окружены любовью, в которых верили, как правило, добиваются определенного успеха в будущей жизни. А постоянные упреки, уничижения, сравнения с другими (более старательными, аккуратными, умными) детьми могут оставить негативный отпечаток на все, что будет происходить с ним. С течением времени к сценарию добавляются новые страницы.

В младшей школе ребенок овладевает ролью отличника/двоечника, в подростковом возрасте - идентифицирует собственную профессиональную компетентность, роль в обществе (лидер/ведомый), в юношеском – умение любить, строить личные взаимоотношения.

К 21 году жизни сценарий, как правило, завершен. Можно ли его изменить? Для начала обратимся к его «авторам»: поведение родителей – мощный фактор, определяющий модель семьи и отношение к обществу, работает по принципу черное-белое: когда родительский опыт негативный, то «я таким не буду», в прочих случаях идентичность поведения детей и родителей удивительна.

Родительские установки в отношении ребенка – другой значимый фактор, который предполагает успешность в жизни по принципу «я состоятелен настолько, насколько верят в меня родители».

2. Последствия и продолжение

Приблизительно к 21 году жизни у нас формируется более-менее четкое представление о том, что мы из себя представляем, откуда и куда направляемся. До 28 лет сценарий видоизменяется под действием ключевых событий – вступления в брак, появления на свет детей, сдвигов в карьере. Не всем дается возможность изменить неблагоприятные установки и «выровнять» сценарий. Двигаясь от одной жизненной неудачи к другой, человек становится фаталистом и начинает воспринимать поражения как нечто неизбежное. Однако, именно в этом возрасте имеет место важное явление – сценарий становится «вашим».

А теперь обратимся к науке генетике. Ученые-генетики считают, что имеются специальные гены, отвечающие за тягу к воровству, всякого рода зависимости и прочие неблагоприятные явления.

Психологи же предлагают собственную версию подобного «наследства». Гипотеза базируется именно на наличии жизненных сценариев. В этой связи существует специальный метод исследования первых детских воспоминаний.

Последний заключается вот в чем:

1. Вспомните собственное наиболее раннее воспоминание детства. Если вы сомневаетесь в достоверности данного воспоминания, и кажется, что оно вполне может быть просто фантазией, ничего страшного. Главное – это должно быть то, что вы сами припоминаете, а не рассказанное кем-то.

2. Когда воспоминание идентифицировано, нужно сосредоточить на нем. Прокрутить его в мыслях, акцентировать внимание на деталях. Приблизительно определить, в каком вы были возрасте и где все происходило.

3. А теперь необходимо ответить на вопросы: Кто главный взрослый в этом воспоминании и какую роль он играет? Каковы ваши желания в указанном воспоминании и в какой степени они были удовлетворены? Имеется ли у вас определенная цель и кто помогает ее достичь? Какова ключевая эмоция владеет воспоминанием?

Интерпретация данного воспоминания: Взрослый – это личность, которая максимально влияла на создание вашего сценария жизни. Это тот, чьи установки были непреложными, чье мнение о вас выступало основой для построения мнения о себе. Желание, эмоция, цель – воплощают ваши жизненные потребности, то, к чему вы станете в перспективе стремиться и какими эмоциями наполнять жизнь.

В каждом сценарии заложены свои, индивидуальные проблемы. Сценарии - это судьбы, которые мы пишем собственноручно.

Существует хороший способ разорвать сценарий там, где он идет в нежелательном направлении, и переписать, изменить продолжение.

Пошаговая инструкция по изменению неблагоприятного сценария

Необходимо подумать, имеют ли место в вашей жизни нежелательные события/ситуации, повторяющиеся систематически или долгое время продолжающиеся. Теперь следует разобраться, что вам дает конкретная неблагоприятная ситуация. Даже, если происходящее приносит проблемы, трудности и переживания, для чего-то вам это необходимо.

В психологической науке существует термин «вторичная выгода» – то есть неявная польза конкретной, нередко отрицательно окрашенной ситуации. Такая польза как правило не понята субъектом, однако, она не позволяет «разорвать круг». Принять мысль, что есть определенные преимущества у отрицательных на первый взгляд событий, довольно трудно. По этой причине предлагаем ряд вопросов, на которые полезно ответить: Что хорошего заключается в том, что это имеет место? Что заключается плохого в том, что это имеет место? Что изменилось бы в лучшую сторону в жизни, если бы этого не было? Что изменилось бы в худшую сторону в жизни, если бы этого не было? А теперь пришло время подумать, готовы ли вы что-то изменить. Вообразите, что до этого момента вы жили, выполняли определенные социальные роли. И вы привыкли к тому, что так живете, возникают сомнения и колебания. Стоит ли что-то менять?

Следующий шаг – разобраться, почему все происходит именно таким образом, иначе говоря, кто и когда написал данную страницу в ваш сценарий. Постарайтесь припомнить, в какое время замкнулся этот круг, когда была запущена вереница событий. Когда вы решили – или кто-то решил за вас – не быть удачливой, уверенной в себе, упорной… Кардинально изменить собственную жизнь и сценарий (тем более, когда сценарий родительский) крайне сложно. Но осуществить некоторую коррекцию – реально. Дайте ответ на вопрос – что именно вы делаете для того, чтобы данная ситуация продолжалась дальше (повторялась). Ведь это именно вы позволяете происходить конкретным событиям. Вы действуете или бездействуете, однако, в любом случае вы осуществляете свой выбор.

Заключительный шаг - понять, что необходимо делать (или наоборот, не делать) для того, чтоб задать своей жизни желательное, более благоприятное направление. Наш жизненный сценарий уже заложен до 21 года (об этом говорилось выше). Но рассмотрев его беспристрастно, с самого начала, вы можете анализировать нежелательные явления, подыскивать пути решения и строить жизнь в соответствии со своими желаниями, интересами и стремлениями.опубликовано econet

фото ©Родни Смит

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