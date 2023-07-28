Жизнь с нарциссом: Соскочить с таких отношений - тяжелее, чем бросить пить

Я люблю нарциссов. Нарциссы прекрасны. Нарциссы чудесны. Работать с ними - одно сплошное удовольствие длинной в бесконечность. И каждый успех - это удивительное счастье, потому что процесс идет так медленно и так трудно, что порой самому хочется признаться в собственной ничтожности (сказал Андрей и сразу умер). Обычно нарциссы каждую встречу с терапевтом начинают с того, что обесценивают его наряд/вид/слова/ну или все сразу, чтобы жизнь медом не казалась. Если терапевт не падает замертво - начинают разговаривать.

Начнем с того, что нарциссы не могут быть партнерами в отношениях. Они этого не умеют и требовать этого с человека с выраженной нарциссической компонентой - бессмысленно. С тем же успехом можно требовать от ипохондрика, чтобы он забил на свое здоровье. При этом нарцисс будет уверен, что он - отличный партнер.

Отношения с нарциссом

Нарциссы бывают, как известно, двух основных видов: грандиозные и ничтожные. При этом каждый из них подразделяется еще на два: мнимые и действительные. Грандиозный мнимый на самом деле никакими достоинствами не обладает, как ничтожный действительный. При этом первый будет красиво рассказывать о том, чего он достиг и достигнет, а второй - не менее красиво поливать себя дерьмом с ног до головы, упиваясь тем, как именно он пострадал в жизни, кто и как его обидел, и какие они все безграничные сволочи.

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Но они не так интересны, потому что любой более или менее сохранный человек довольно быстро понимает, что жить с таким партнером практически невозможно. А несохранному мои посты не помогут.

Гораздо более интересны действительно грандиозные и мнимо ничтожные нарциссы. Собственно, в этих двух полюсах может существовать один и тот же человек. Они реально круты, причем невероятно круты, и так красиво круты, как ненарциссы не могут. Такова селяви.

Эти люди действительно в двадцать пять могут руководить компанией, а в тридцать - быть лучшим специалистом в своей области. С ними действительно могут здороваться за руку важные дяди и тети. А еще они, как правило, достаточно круто выглядят - и готовы вкладываться в это и пластической операцией, и голодовками, и пахотой в спортзале. Не все, но многие.

Но есть одна проблема: они никогда не будут довольны результатом. Любому достижению нарцисс радуется секунд тридцать. Вы офигеваете: как, ну как человек, который только что был на вершине мира, которого только что поздравили с днем рождения все друзья, подарили корабль, спели серенаду и помолились сверху, может буквально в тот же вечер или на следующий день сидеть и с полной самоотдачей рыдать, что его жизнь кончена, бессмысленна и лишена радости.

Они могут. Более того, они делают это совершенно искренне. Но, правда, в этом состоянии их мало кто видит.

Очень интересно наблюдать за карьерой нарцисса: обычно это череда "свободных заплывов" и работы на дядю. Потому что он легко очаровывает работодателя, потом ему становится скучно, он набирается грандиозности, устраивает свой проект, запарывает все личные связи, гробит проект, очаровывает следующего работодателя. В процессе порой с черной икры переходит на доширак и обратно.

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Но мы про отношения. Итак, когда вы встречаете нарцисса, вы поражаетесь: он крут, невероятно крут и прекрасен. Как солнце. И - если вам не повезло - то он с вами это солнце включает на всю катушку, от чего вы слепнете. Тот, кого нарцисс выбрал избранником, что называется, попал.

Потому что это ЛЮБОВЬ! Вы для него - все. Он вами дышит. Он встречает и забирает вас с работы, поет вам серенады, молится на ваш образ. Он на все готов. Жениться? - прямо сейчас. Поехать в Милан? - подождите, он только купит билеты. Родить семерых детей и всех их отправить в Оксфорд? - ха, нет ничего проще.

Вы ходите только в лучшие места (даже если это Макдональдс), вам, не особо мелочась, швыряют город к ногам, вас топят в счастье.

Большая часть женщин-нарциссов редко вступает в сексуальные отношения (все недостаточно хороши для них), но все остальные (и мужчины, и женщины) достаточно часто меняют партнеров. Потому что сразу после первого периода наступает второй - обесценивание. Обесценивание - это альфа и омега нарцисса, это то, как он живет, это то, как он дышит и думает. Все, что попадает в фокус "ценности", держится там секунды. А все остальное время он обесценивает.

Ни от кого вы не услышите столько гадостей про бывших партнеров, мужей, жен, коллег и работодателей, как от него. Все, буквально все, с кем он встречался в жизни, либо офигенны, либо мудаки. Причем вторых - подавляющее большинство. Он так видит.

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Но, если он разочаровался в партнере, то можно считать, что тому повезло. Он, правда, за доли секунд слетит с небес на грешную землю, получив все синяки и ссадины оптом, потому что разочаровываются нарциссы также нарядно, как и очаровываются (в лучшем случае - исчезают, в худшем - подробно перечисляют, что с человеком по их мнению не так). Бросить их первыми очень редко кто может, потому что на стадии очарования человеку кажется, что он выиграл миллиард в лотерею, а вторая наступает внезапно.

Некоторые из нарциссов способны-таки создавать устойчивые пары. И вот это - с моей точки зрения - самый большой ужас. Потому что нарциссы жрут своих партнеров заживо: во-первых, обесценивание никуда не девается. В партнере все и всегда не так. Во-вторых, редкие всплески счастья зависят только от нарцисса - их почти невозможно вызвать, если он не в том настроении - и даже они уже звучат как "ну хоть что-то", "в кои-то веки выглядишь как человек" и "нда, если даже это потребовало от тебя таких усилий...". В-третьих, все ресурсы в паре - это ресурсы нарцисса. То есть все, что делает партнер, обычно "съедается" нарциссом и очень быстро превращается в обслуживание его и только его интересов.

Что они обычно делают?

1. Увольняют человека с работы или полностью забирают доход от нее себе. Сделать это довольно легко: так как основной механизм работы - обесценивание, они просто вусмерть обесценивают деятельность человека: это тупая фирма, идиотская работа, она слишком далеко, за нее слишком мало платят, она никому не нужна, или - финалочка - ты с ней не справляешься. Если же уволить человека не получилось (или нарцисс по каким-то причинам не хочет сам работать), он просто забирает все деньги себе, потому что ему нужнее;

2. Убивают самооценку человека. Как правило, он уже к этому готов, иначе бы сбежал с пятого свидания, но нарцисс активно добивает: он критикует все, начиная от внешности и заканчивая позами в сексе. От него не скрыться и не спрятаться, а любые попытки стать лучше он разносит еще с большим азартом. Дальше два пути - либо он достает свою жертву настолько, что та сбегает, роняя тапки, либо она погружается все глубже и глубже в отчаянье и депрессию. Все партнеры нарциссов, которые мне встречались, страдали либо анорексией, либо булимией. Я не уверена, что это распространяется действительно на всех, кто с ними живет, но мне кажется, что отношения с едой и образом тела должны нарушаться при таком прессинге. При этом жертва уверена, что для нее стараются что-то сделать;

3. Разрушают все отношения с другими людьми. Что при обесценивании тоже легко устроить. Люди даже с родителями и детьми перестают разговаривать;

4. Создают тяжелейшие симбиотические или зависимые отношения. Самое то - с химическими веществами.

Соскочить с таких отношений - тяжелее, чем бросить пить.

В какую тряпочку превращается человек за пять лет - это просто удивительно. При этом нарцисс на этом фоне продолжает сиять ярчайшим светом. Как солнце.

Посему, если у вашего партнера диагностированный нарциссизм, и он ходит на терапию - будьте готовы к тому, что изменения начнут происходить в течение первых пяти лет - в лучшем случае.

Если он не ходит на терапию и вообще не видит никакой проблемы, то по мне лучше уж сразу героин. Быстрее и дешевле. А главное - говорят - хоть какое-то удовольствие.опубликовано econet

Автор Адриана Имж

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