Жизнь очень простая, все сложности - внутри нас

Мы одновременно существуем в двух реальностях - той, которую можно потрогать, и внутренней, мы путаем одно с другим, приписывая внешней реальности свойства внутренней. На самом деле внешняя жизнь очень простая: позаботиться о своей физической сохранности и телесном удовольствии. Все сложные сложности - внутри каждого из нас

Пока мы перекладываем на другого человека ответственность за своё поведение и своё состояние, мы автоматически отказываемся быть собой (то есть говорим "я так себя веду, потому что ты так со мной поступаешь") и другому человеку автоматически отказываем в таком праве ("будь другим, и я буду по-другому с тобой обращаться").

Сложности только внутри нас

Простите, но это всё отмазки.

Фактически другой человек является просто триггером для запуска привычных паттернов поведения, которые сложились в глубоком детстве. Не быть ни с кем в отношениях - это избавить себя от этих триггеров, а заодно и от возможности развиваться и принимать себя и другого. И кому так удобно - и хорошо! Мне без развития скучно и жизнь теряет вкус и смысл.

Постоянно натыкаться на триггеры тоже тяжело, и поэтому в отношениях очень важно научиться держать кофмортную дистанцию, отдыхать, делать паузы в своём развитии. Признав свою ответственность можно встретиться с тем, что все идеалы счастья, в чём бы они ни выражались, - лишь побег от самого себя, что в своей вселенной я бесконечно одинок, и слава богу я могу найти компанию людей, с которыми можно поговорить на одном языке.

Мы соприкасаемся друг с другом лишь нашими границами, кожей, в прямом и виртуальном смысле, а всё, что внутри - огромный мир - мало доступно для контакта. Размывая границы с другими людьми, то есть приписывая им ответственность за своё восприятие и состояние и присваивая себе ответственность за их восприятие и состояние, мы всего лишь создаём иллюзию неодиночества. Но всё тайное, недоступное сознанию, когда-нибудь становится явным и разочарования не миновать.

Признав свою ответственность можно встретиться с тем, что нет плохих или хороших людей, просто выплеском своего бессознательного мы провоцируем друг друга на встречную агрессию, нет ничего особенного важного в успешности или красоте, главное, что есть на что жить и реализовывать свои задумки, никакие деньги и никакая красота не спасают ни от страха, ни от одиночества, ни от разочарования. Что действительно остаётся важным - это здоровье, как ресурс, с помощью которого можно творить. И если деньги и нужны на что-то большее, чем еда, одежда и жильё, так это на здоровье и образование.

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С этого места, где происходит принятие своей уникальной вселенной со всеми ее штормами и штилями, болотами, вулканами, безлесыми степями и ледяными торосами, видно, что и все такие же, просто ландшафт может быть немного другим, и могут быть другие краски у этого ландшафта. И любая конкуренция теряет свой смысл. Хочется просто спокойно заниматься своим делом.

С этого места видно, что другой человек не сможет обеспечить ваши нужды, а вы не сможете обеспечить его нужды, и вы не для этого вместе, а для того, чтобы просто друг друга любить, обнимать, поддерживать, несмотря на то, что вы идёте каждый по своему пути. В этом месте начинаешь уважать свой путь и путь другого человека, понимая, что этот путь невозможно запланировать и спрогнозировать, он возникает под ногами каждого из нас.

И мой путь подвластен только мне, только я по нему могу идти, а твой - только тебе. И когда ты попадаешь в яму, я переживаю за тебя, но я не могу тебя оттуда вытащить, я могу лишь быть рядом с тобой, могу выбрать сидеть на краю твоей ямы и своим присутствием поддерживать тебя, чтобы ты мог выбраться. И я точно буду нуждаться в том, чтобы ты тоже сидел на краю моей ямы, если я в неё попаду, и будешь меня ждать.

Согласиться на вот такие отношения - это мужество встречаться периодически не только со свободой и радостью, но и с беспомощностью и одиночеством, и соглашающийся на них перестаёт иметь конкурентов и желание найти себе кого-нибудь другого, потому что перестаёт видеть в партнёре залог своего счастья. Он остаётся с тем, кто сидел у ямы и дождался... И это.

Мы беспомощны перед своим бессознательным, никогда не знаешь, какой триггер и что вызовет на поверхность, но мы можем научиться с этим жить, с собой и рядом с кем-то, не портя жизнь друг другу, если наконец признаем свою ответственность за свой опыт.

Мы одновременно существуем в двух реальностях - той, которую можно потрогать, и внутренней, мы путаем одно с другим, приписывая внешней реальности свойства внутренней. На самом деле внешняя жизнь очень простая: позаботиться о своей физической сохранности и телесном удовольствии. Все сложные сложности - внутри каждого из нас.опубликовано econet

Автор Анна Паулсен

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