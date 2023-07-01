Жертва, спасатель, преследователь: как выйти из треугольника Карпмана

Все мечтают о лучшей жизни. Даже те, у кого уже все хорошо, стремятся к дальнейшему развитию и улучшению качества жизни. Некоторые следуют хорошему примеру и никогда не останавливаются на достигнутом. Но большинство все же предпочитают не учиться, а раздражаться и завидовать чужим успехам. Эта статья для тех, кто готов к переменам.

Если человек постоянно работает над собой, он эволюционирует. И ступени эволюции хорошо описаны Карпманом. Выясним, в чем суть.

Что такое треугольник Карпмана и как из него выйти

Треугольник 1: жертва, преследователь, спасатель

1. Есть люди-жертвы, которые всегда жалуются на жизнь. Их переполняет масса негативных эмоций: зависть, обида, чувство ревности, вины или страха. Эти люди постоянно напряжены, их мир полон «врагов», они не хотят некуда двигаться и развиваться, поскольку заранее уверены, что у них ничего не получится. Это не означает, что жертвы сидят на месте, напротив, они очень подвижны, просто суетятся зря, крутятся, словно белки в колесе и всегда жалуются на усталость.

2. Есть люди-преследователи или иными словами контролеры. Они не живут в настоящем, они помнят прошлые обиды и тревожатся о будущем. Их мир также полон страданий, они панически боятся любых изменений, поскольку уверены, что ничего хорошего не произойдет. Контролеры тревожатся о себе и о близких, сильно устают и потом в своей усталости обвиняют тех, о ком «заботятся». Если говорить о взаимоотношениях между контроллером и жертвой, то первые мотивируют последних к каким-либо действиям, а жертвы выполняют «приказы», устают, страдают и начинают жаловаться спасателям.

3. Люди-спасатели помогают жертвам и сочувствуют контролерам. Эти люди могут испытывать разные чувства, например, обиду, если их старания остались незамеченными либо чувство вины, если они не смогли кого-либо спасти. Когда у спасателей все получается, их самооценка повышается, но все же в теле остается некое напряжение, потому что им всех всегда жалко.

В этом треугольнике (жертва-контролер-спасатель) наблюдается неправильное течение энергии, поскольку внимание контролера приковано к жертве, внимание спасателя – к жертве и контролеру, а сама жертва не отдает энергию никому, то есть, круговорота нет. Никому не удается полноценно расслабиться. Человек может бесконечно «ходить» по всем трем субличностям. Например, если жена постоянно ругает мужа, что он мало зарабатывает, то он считает себя жертвой, а она контролером. Если муж напиваясь, обижает близких, то сначала чувствует себя контролером, а потом может сыграть роль спасателя, заглаживая свою вину подарками.

Эту систему можно назвать треугольником страданий и здесь все манипулируют друг другом. Представьте ситуацию – в семье появляется ребенок, но родители с детства учат его быть удобным, то есть, кушать по расписанию, не задавать лишних вопросов, тихо играть, хорошо учиться, словом не создавать никаких проблем. Когда ребенок пытается проявить самостоятельность, это тут же подавляется, поскольку родителям-контролерам не хочется стать жертвами. А когда ребенок вырастает и контролировать его становится сложнее, они начинают манипулировать и играть на чувствах, поэтому ребенок подавляет собственные желания, лишь бы не расстраивать родителей, тем самым он начинает играть роль спасателя. Когда уже взрослый ребенок не предпринимает никаких действий, родители начинают предъявлять претензии и обвинять его в несамостоятельности. А как он должен был этому научиться, если у него с детства не было права на ошибку?

Неудивительно, что некоторые дети жестко бунтуют, вплоть до того, что уходят из дома. Но иногда такое решение является наиболее правильным, поскольку способствует эволюции, а не деградации.

Беда в том, что все, кто находится в таком треугольнике, не способны нести ответственность за собственные действия, они всегда ищут виноватых и считают себя хорошими. Выйти из такого треугольника невозможно до тех пор, пока люди не поймут своих истинных желаний. Когда жертва перестанет жаловаться и выполнять указания контролера. Когда контролер отдохнет и отпустит ситуацию. Когда спасателю не нужно будет ни о ком беспокоиться, кроме себя. Это может показаться эгоизмом, но на самом деле это путь к счастью. Когда человек начнет удовлетворять собственные потребности и реализовывать свои желания, он становится счастливым. Если человек не хочет прожить жизнь зря, то может пора изменить тактику поведения, даже если окружающим он покажется закоренелым эгоистом? Может ради собственного счастья стоит все разрушить? Когда мужество будет преобладать над страхом, тогда начнется настоящая жизнь.

Треугольник 2: герой, философ, провокатор

Войти в этот треугольник можно тогда, когда первое три субличности изменятся на противоположные. То есть, когда жертва станет героем, контролер философом, а спасатель – провокатором. Такой переход сопровождается следующими признаками:

человек больше не поддается манипуляциям, а начинает реализовывать свои желания. При какой-либо спорной ситуации он всегда задает себе вопрос – «Нужно ли мне это и чего я добьюсь в итоге?». Если он не находит желаемого ответа, то просто бездействует;

человек начинает изучать себя и окружающий мир, при этом он может испытывать интерес, гордость, разочарование, скуку, но не чувство вины (явный признак жертвы);

человек понимает, что жить без развития невозможно, он постоянно совершенствуется.

Так ведет себя герой. Трансформация героя в философа происходит тогда, когда человек осознает и принимает результаты собственных действий, даже неудачные. Философ уверен, что вне зависимости от того, что произошло, это к лучшему. Для него не имеет значения мнение окружающих, поскольку если он совершил то или иное действие, что в первую очередь это нужно было ему. При этом важно оценивать зрелость личности, если философ протестует всегда открыто, это свидетельствует о внутренней незрелости человека. Зрелые философы считаются с мнением близких.

Еще одной субличностью в этом треугольнике являются провокатор или иными словами мотиватор. Он постоянно в поисках правильного пути и если находит его, то указывает путь герою и объясняет, каких успехов он сможет добиться, если совершит подвиг. То есть главной задачей провокатора является поиск верного направления. Он азартен и любопытен, а любимый его вопрос – «Что будет, если…?»

Людей, которые находятся в этом треугольнике, на самом деле немного. Они никогда не останавливаются на достигнутом и живут интересной жизнью. Но при этом им сложно угомониться и познать все прелести медитации, а это необходимо для выхода на новый эволюционный уровень.

Треугольник 3: победитель, созерцатель, стратег

В данном случае герой становятся победителем, философ созерцателем, а провокатор стратегом. Победитель полон энтузиазма и вдохновения, в его мире полный порядок, нет никаких поводов для беспокойства. Созерцатель спокоен и благодарен, он рождает идеи, которые потом передает стратегу. Стратег с удовольствием обдумывает новый проект и испытывает удовольствие от этого процесса, он разрабатывает план и ищет, где взять ресурсы для его реализации.

Но и в данном случае не обходится без «неприятностей». Например, герой может найти неподходящую для себя пару и влюбиться в жертву. Он будет стараться спасть и тянуть выше партнера, но автоматически скатится вниз по эволюционной лестнице, к первому треугольнику. Жертва будет требовать внимания, герой это примет и сам превратиться в жертву, а партнер станет играть роль контролера.

Главное отличие героя от победителя заключается в том, что первый меняет себя, а второй способен изменить мир, причем у него будет только одно желание – творить, мнение окружающих его абсолютно не волнует. Именно поэтому люди в третьем треугольнике чувствуют себя более счастливыми. Женщины-Победительницы могут легко завоевывают сердца любых мужчин. Мужчины-Победители покорят сердца любых женщин. Каждый выстрел будет попадать точно в цель.

Сразу родиться победителем невозможно. Чтобы добраться к этой ступени придется пройти путь героя. Но если ребенок рождается в семье победителей, у него больше шансов эволюционировать, поскольку родители не будут подавлять его энергию и у них хватить ресурсов, чтобы направить ребенка к более высокому уровню. Такие родители ценят свою свободу и предоставляют ее другим, не требуя ничего взамен. При правильном воспитании ребенок может полностью раскрыть свой потенциал к 30-40 годам. Важно не мешать ему получать собственный опыт, не ограничивать, не контролировать и не манипулировать.

Рассмотрим все на примере:

1. Если начальник – контролер, подчиненные – жертвы, а профком – спасатель, то такая фирма будет плохо работать, у ее мало ресурсов. Когда начальник отлучится, подчиненные перестанут работать или будут что-то делать, но без энтузиазма.

2. Если руководитель и начальники отделов – герои, самые низкие посты занимают жертвы, то в этом случае будет жесткая конкуренция, жертвы будут всегда оставаться на местах, пока не решаться на подвиг.

3. Если руководитель – победитель, начальник производства – герой, должность креативного директора занимает провокатор, а философы работают в отделе главных отделах, то здесь все на своих местах, фирма развивается и процветает.

Чтобы понять, на каком уровне вы находитесь, нужно посмотреть на свое окружение. Поскольку именно окружение является вашим отражением. Если вы играете роль жертвы, то однозначно пора менять свою жизнь. Если вокруг вас герои, философы и провокаторы, то вам сложно, однако ваша жизнь интересна, она полна испытаний. О победителях мы здесь не говорим, они не читают такие статьи, у них и так все прекрасно.

Высший уровень – мудрец

На данном уровне нет никаких субличностей, поскольку отсутствуют цели существование. Главной целью является само существование. Мудрецы чувствуют совершенство мира, у них нет понятий «плохо» и «хорошо». Мудрецы ведут какую-то деятельность с внутренним ощущением благодати. Они положительно влияют на окружающих, рядом с ними всегда спокойно. Такое состояние приходит само или вовсе не приходит.

Надеемся, что статья была полезна для вас и желаем удачи при подъеме по лестнице эволюции! опубликовано econet

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