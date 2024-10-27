Женское одиночество: 15 причин

Часто можно услышать: "Почему такая красивая / умная / обеспеченная - и одна?" Действительно, почему столько прекрасных и достойных женщин не могут отыскть себе пару и создать прочные семейные отношения? Психологи выделяют целых 15 причин одиночества женщин. Вот они.

Одни женщины вполне спокойно переносят одиночество. Других это состояние угнетает и расстраивает. Одиночество полезно в определенных дозах. Тогда оно, скорее, называется уединением. То есть недолго и "тогда, когда хочу этого".

Первая причина. Женщина находится в ситуации нулевого общения

Она живет в месте, где технически (объективно) мужчин нет, работает там, где есть только женщины, на работу она добирается минуя общественный транспорт, в магазин выходит строго по делу, надев маску «не подходите, строго и недоступно», в интернете у нее если и есть аккаунт, то с аватаркой вроде книжки, цветочка или котика, читать она читает, а вот где-то на форуме или блоге или на своей странице в соцсети ничего искренне и от себя не пишет.

В метафоре: она ходит по строительному магазину и горько сокрушается, что никак не может купить кофе, пироженку и вырезку на борщ.

И не купит, увы. Ей нужно перейти в другую локацию – на базар, где есть все, в продуктовый магазин, в мегамаркет, на улицу, где с «колес» продают вкусняшки – в любое симпатичное ей место, где ей будет достаточно комфортно, но даже если она десять лет проведет в строительном магазине, вряд ли она сможет там приобрести «еду».

Вторая причина. Женщина стыдится самой себя и боится любого общения с мужчинами

И тогда она либо их избегает, что понятно при таких чувствах. Или общается через силу, получается гипертрофированно навязчиво-активно, что отталкивает мужчин, что тоже понятно.

Или сдается и решает, что «да, я ужасна и стыжусь самой себя», перестает следить за собой для собственного удовольствия, не наслаждается жизнью, и если мужчина проявляет к ней любое внимание реагирует или никак, или агрессивно, или «прыжком в сторону», что очень понятно, ведь ее токсичный стыд при мужском внимании усиливается в разы.

Третья причина. Психологически женщина в отношениях

Она думает, что одинока, но фактически она «замужем за котиком» (за мамой, за папой, за ребенком, за бывшем парнем, за вторым бывшем мужем, за идеальным вымыслом-фантазией, за работой, за верой, за ипотекой)

Если все внимание, интерес и реальные чувства одинокой девушке направлены на кого-то (что-то) значимое для нее, для мужчины в ее жизни просто нет места.

Энергетически она наполнена кем-то (чем-то) другим.

Четвертая причина. Она распробовала одиночество и оно ей неимоверно нравится

Она в отношениях сама с собой, влюблена сама в себя и ей хорошо. Одинокую женщину может «долбить» дятел-критик «надо быть в паре, надо выйти замуж», могут доставать социально активные доброхоты «надо быть в паре, надо выйти замуж», она может даже сама себя пугать мыслями «а что если инфаркт, инсульт, кто вызовет скорую, кто подаст стакан воды и сделает уколы» и под давлением всего этого делать видимость действий по поиску отношений.

Но они не складываются. Она не хочет ни мужчин, ни отношений.

А вот если такой одинокой женщине предложить чудесную коммерческую социальную службу, которая вот на случай болезней как раз: тепло и вежливо проверит что вы живы раз в сутки, привезет лекарства, если болеете и вот это все, она очень охотно откликнется – а где это, а сколько стоит, а как получить, а какие отзывы.

Пятая причина. Одинокая женщина превратила себя в отталкивающее существо

Она может забить на свою внешность, ходить с грязными волосами, словно ее жирные сосульки, падающие на глаза не волнуют.

Может разговаривать матом и резко, отталкивающе-пугающе начинать общение. В девяностые это называлось «быковать».

Но так бывает гораздо реже, чаще отталкивающий вариант в женском исполнении – это «советский зауч».

Это такая тетенька, которую из шпалоукладчиц повысили до главной над училками.

Она способно зычным рыком разогнать компанию подростков – хулиганов, а если наивные котятки не разбегутся, то тяжелая атлетика, переданная генетически приходит ей на помощь.

Такие женщина раньше ходили с рогатиной на медведя и коней на скаку между делом останавливали…

И, речь не идет о том, что она внешне так жутко выглядит! Это психологические состояние.

Внешне она может быть стройной-пристойной. Просто она вызывает два чувства: страх и ярость.

Бежать, замереть или бить – вот что вопят инстинкты рядом с девушкой в таком состоянии.

Шестая причина. Ее тянет на деструктивных мужчин, а подсознание или здравый смысл и волевое ее же решение от них оберегают

Одинокая женщина – это женщина, которая очень сильно в прошлом обожглась в отношениях.

Может быть с самым первым близким человеком – с мамой, может быть это было предательство отца, может быть мальчики в детстве были причиной ее травм.

А может быть она влюбилась и была в отношениях с мужчиной, который поступил с ней жестоко.

Она как-то выбралась из травматичных отношений и обнаружила: хорошие, нормальные мужчины не вызывают у нее эмоций.

А тянет и сильно на определенный (у каждой свой) типаж агрессивных, деструктивных мужчин или на инфантильных, например.

И она решает: нет, лучше уж быть одной, чем снова подвергать себя сильной боли.

Седьмая причина. Противоречивые желания одинокой девушки

Наш мир неимоверно разнообразен и люди складывают в пары самые необычные сочетаний своих личностей.

Женское одиночество случается там, где девушка хочет взаимоисключающих качеств в одном человеке в один момент времени.

Он должен быть брутальным и сильным, навалять любому за косой взгляд.

При этом он должен быть нежным и эмпатичным, трепетным, чутким и ранимым.

И при этом иметь стабильную психику и устойчивый характер.

Ей хочется восхищенного раба, который умеет все, любит только ее, а в свободное время правит миром и побеждает всех остальных мужчин.

И даже если она встретит такого, он снова не пройдет по конкурсу, ей нужно еще чтобы он относился к ней как равной личности и уважал, давал много свободы (столько, сколько она хочет), но в любой момент напитывал ее вниманием, но не ревновал и не контролировал, но боролся за нее с другими и был «каменной стеной».

Восьмая причина. Негативное отношение к мужчинам

Если женщина мужчин ненавидит, презирает, боится – она сделает все, чтобы пройти мимо отношений.

Если она считает их тупыми, злыми, похотливыми, недочеловеками, использующими женщин, разрушительными… — она будет держаться от таких ужасных существ как можно дальше.

Девятая причина женского одиночества. Негативное отношение к женщинам

Если она отрицает собственную женственность, верит, что быть женщиной – это быть «тупой курицей», что это слабость, глупость, нечто отвратительное, она не даст себе войти в отношения.

Ведь они для нее не про любовь и уважение, а в превращение из «просто человека» в вот такое женское презираемое создание.

Десятая причина. Очень нестандартные требования и пожелания при пассивности в поиске

Одинокая девушка может хорошо разобраться в себе и прочувствовать и понять, какого мужчину и какого типа отношения она хочет.

Если ее искренние желания очень нестандартны, то это НЕ причина одиночества.

Причина одиночества, если она ожидает, что они случатся с ней сами собой, как выигрыш в лотерею, хотя она не покупает билетики.

Если девушка мечтает о любителе пауков, но ходит в клубы и библиотеку, то вероятность ее встречи с ним очень низкая.

Ей не нужно отказываться от своей мечты, но чтобы она сбылась, нужно что-то делать.

Одиннадцатая причина. Поиск идеала в другом или в себе

Гарантированный способ не просто остаться одинокой женщиной, а одинокой и несчастной, критикующей себя за несовершенство и злящейся на мужчин за их неидеальность.

Для идеальных женщин отношения -это непомерно тяжелая ноша, ведь там ей или стыдно, когда она была самой собой, или нужно совершать адский труд каждый день, чтобы как можно дольше быть идеальной.

Поиск идеала в другом, в мужчине – это гарантия от близких отношений.

Мужчина – не кустарник в английском парке, вряд ли его получится подровнять под идеальную форму, то листик, то веточка будут вырываться…

Двенадцатая причина. Страх забеременеть, страх секса

Это могут быть разные страхи. Если в прошлом было насилие, женщина может подсознательно избегать секса. Если в детстве девочку напугали строгими правилами или страшными историями про мужчин и секс, она может избегать секса.

Страх забеременеть и умереть при рождении ребенка, забеременеть и остаться одной, ведь мужчина непременно бросит, страх родить больного ребеночка, страх «испортить фигуру», страх «угробить здоровье», страх боли при родах – множество женских страхов подсознательно останавливают ее от отношений.

Нет отношений, нет секса, она в безопасности.

Тринадцатая причина. Негативные представления об отношениях

Можно сделать простое упражнение: написать список с минусами отношений (брака, замужества) – кто что ищет, хочет, но никак не может получить. Если сделать его искренне и честно, как идет изнутри, то можно обнаружить реальную причину одиночества – негативное представление об отношениях.

Разумом женщина может думать что-то про романтику или заботу или партнерство, но в душе (подсознательно) она верит и ждет, что отношения – это ужас-ужас.

И спасает себя от них в прохладном, но легком и безопасном одиночестве.

Четырнадцатая причина. Привычка жить в мыслях и фантазиях

Отношения – это всегда активность. И физическая – вам нужно куда-то вместе идти, да даже букет в вазу поставить – это уже активность, вместе на диване валяться и кино смотреть – это активность, не говоря уже о более серьезных действиях, вроде совместного проживания.

И чувственная, эмоциональная активность, и смысловая, и говорить нужно…

Отношения – это много реальной живой активности, и если человек привык жить в фантазиях, то он может блокировать реальные отношения из неготовности в них быть физически, чувственно и т.д.

Пятнадцатая причина. Детское решение «никогда не сближаться с мужчиной»

Наши детские решения создают ключевые моменты жизненного сценария.

Удачные решения создают прекрасную жизнь.

Неожиданные, грустные и горькие решения создают жизнь – испытание, жизнь – обучение, квест, который нужно пройти, разгадать его замысел и затем изменить свое прошлое решение.

Это как если бы вы посреди фильма встали и вышли из кинозала, и вместо триллера пошли смотреть комедию, или романтическую историю…

Детское решение никогда не сближаться с мужчиной могло иметь реальные основания, а могло быть принято на страхе – девочка подслушала как взрослые женщины обсуждают что-то свое, перепугалась, половину не поняла, другую часть дофантазировала и решила что-то вроде «никогда не будут рожать» или «никогда не приближусь к мужчине». А потом забыла об этом, повзрослела. А бессознательное продолжает реализовывать то, что она искренне решила в прошлом. опубликовано econet

Автор Александра Павловская

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