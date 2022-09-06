Женское достоинство – это не корона на голове, а корона внутри

Потому такая женщина несет себя по жизни как королева. Это ее внутреннее состояние. И не путайте с гордыней! Она и других уважает, а всяким нечистым на руку паразитам сочувствует. Ей не нужно ничего доказывать. Она есть и этого достаточно, чтобы быть!

«Во всех ты, душечка, нарядах хороша»

Богданович

А. С. Пушкин эпиграф к «Барышне-крестьянке»

Женщина растит себя изнутри… И снова о нем, о женском и о главном!

Почему не «мужское достоинство» спросит мой читатель…

Женское достоинство = Женская сила!

Во-первых, потому, что мои клиенты преимущественно женщины, что не случайно (три поколения женщин в моем роду унижались мужчинами) а во вторых, потому, что для русских (советских и постсоветских) женщин, это тема особая, заряженная и потому, что большинство моих клиенток приходят ко мне, сами того не ведая, именно за этой потерей.

Если достоинство разрушено или утрачено, то женщина уже «недоженщина», так как позволяет к себе такое отношение, которое женщина с чувством собственного достоинства не позволит.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Дело в том, что не каждая русская дама вообще понимает, что есть женское достоинство, да и просто с человеческим достоинством не всегда хорошо.

Попробуем разобраться в этом вопросе и заодно ответить на вопрос «Кто это достоинство определяет?».

Женское достоинство зиждется на здоровой самооценке, т. е. женщина с достоинством это женщина, знающая себе цену.

Так-то оно так, да в последнее время эти фразы стали крылатыми и употребляются и к месту и не к месту.

«Женщина с достоинством» сегодня это та сама «баба с яйцами», которая не хуже мужика, но это к истинному женскому достоинству не относится никаким местом.

И вот здесь уместно сравнить, дабы внести ясность. А сравнить, конечно с противоположностью, т. е. с мужчиной.

Мужское достоинство (самооценка) во многом формируется благодаря его достижениям во внешнем мире. Тут даже если мужчина «скреативит» и прославится тем, что вяжет носки с оленями, его достоинство если и вырастет то не благодаря носкам, а благодаря идее, ну и славе конечно. Хотя, стоит отметить, во многом мужское достоинство (самооценка) обеспечивается женщиной, а точнее тем, на что способен мужчина ради этой конкретной женщины.

Вот тут-то и не поспоришь, что размер имеет значение (уровень, количество достижений определяет значение).

Часто в жизни мы видим, как мужчина наращивает достоинство через материальные блага, но если все это фасад, то это так «письками меряться» с другими самцами, а если за этим стоит женщина, то с уверенностью можно утверждать, что достойная! И главное даже не материальные достижения, а то, как мужчина к этой женщине относится – на что он ради нее готов!

Женщина, знающая себе цену это не про торг и не про проституцию, хотя и такие есть, это про самооценку.

Такая никогда не позволит себя оскорбить, не даст себя в обиду, не согласится на то, что ей не нужно и если на этом этапе реализовать потребность нет возможности, она не поменяет «шило на мыло», а подождет момента, когда будет возможность.

Такая женщина не суетиться ни в большом, ни в мелочах, потому что твердо знает, чего она хочет!

Она не задвигает себя на второй план и никогда не согласится на вторые роли. В любовницах такая не окажется, ну только если в этом нет какого-то скрытого плана. Хотя до манипуляций такие женщины тоже не опускаются, во всяком случае, сознательно.

Эти дамы в сделки с совестью не вступают.

Такие женщины уважают себя и потому уважительно относятся к другим.

Женское достоинство не фасад, хотя такая женщина всегда ухожена и следит за собой, ибо уважает себя и других.

Кстати, следит она действительно за собой и не интересуется сплетнями, т. к. ей с собой интересно и у нее нет необходимости жить чужой жизнью.

И, главное, женское достоинство это не корона на голове, корона внутри.

Потому такая женщина несет себя по жизни как королева. Это ее внутреннее состояние. И не путайте с гордыней! Она и других уважает, а всяким нечистым на руку паразитам сочувствует.

Ей не нужно ничего доказывать. Она есть и этого достаточно, чтобы быть!

Она никого не преследует и не спасает, но может подтолкнуть или помочь если ее об этом попросят.

Женщина с достоинством уважает мужчину и не соревнуется с ним (у нее точно нет такого желания).

Она не мифический персонаж, а живая женщина со своими слабостями, которые не делают ее слабой, а делают многогранной.

Она камень высшей пробы и не забывает об этом даже в самые трудные времена!

Это простая живая женщина, у которой внутри есть ощущение того, что она достойна ну если не лучшего, то хорошего и не меньше.

Она знает чего хочет и в ладу со своими чувствами и ей не чужды переживания и боль, но ее достоинство и есть тот стержень, что не дает ее сломать или разрушить до основания.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

И она тоже ошибается.

Она прощает себе ошибки и думает, что может сделать, чтобы исправить ситуацию.

Можно ли потерять достоинство?

Да. Женщина теряет его, когда перестает себе верить, предает свои смыслы, пускается в идеализации и творит себе кумиров. Она может сбиться с пути и начать искать достоинство (подтверждение собственной ценности) снаружи.

Но женщина с достоинством всегда может вернуть свою потерю, ибо то, что имеешь, окончательно потерять невозможно!

Женское достоинство это твердь внутри, та опора, что делает женщину гибкой к внешним обстоятельствам и способной переносить тяготы и невзгоды!

Храните эту драгоценность и не позволяйте себя обесценивать!

Женщина, знающая себе цену никогда не падает в цене, потому, что эту цену определяет она сама!

Желаю вам ощущения самоценности и храните свое достоинство, берегите границы и не допускайте кого попало в сокровищницу вашей души!

Помните Вы – ценность сами по себе, в какие бы наряды не рядилась ваша душа и во что бы вы ни одевали свое тело.

Так пусть ваши глаза сияют! Берегите себя и цените! Никакие установки из вне Вам не помешают быть счастливой, если вы сами решили ею быть!

Наращивайте свою ценность и помните, на сколько, вы цените себя на столько вас ценят и окружающие!

Потому и к окружению будьте внимательны! Вас сразу должно насторожить как пренебрежительное отношение, так и такое в котором вам поют дифирамбы, увидев второй раз в жизни.

Именно понимание своей полноты и многогранности дает женщине ощущение баланса и радости бытия!

Женское достоинство = Женская сила!опубликовано econet.ru

Автор Алевтина Сердюк

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet