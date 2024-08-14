Женские СЛЕЗЫ: Инструкция по применению (для мужчин)

Что происходит в душе у рядового мужчины, когда в его присутствии ✅ПЛАЧЕТ женщина? В какие типичные ловушки непонимания он попадает?

Мы, мужчины и женщины, разные. Это аксиома. Разные, несмотря на постоянные настойчивые попытки последние лет сто доказать обратное. При этом, часто гоняясь за идеей равенства, ее апологеты начинают игнорировать идею разности. Хотя уже даже простого взгляда на морфологию мужчины и женщины становится достаточно, чтобы эту разницу заметить.

Когда женщина плачет в присутствии мужчины по непонятным для него причинам

Психологические различия между полами хоть и не видны при внешнем рассмотрении, тем не менее, и здесь можно обнаружить значимые различия мужского и женского мира. Незнание и непринятие этой разности зачастую ведет к неспособности понять друг друга и, в итоге, ко все большему отчуждению в отношениях полов.

Не претендую в этой статье на всестороннее описание непониманий между полами, возникающей из-за их разности. Ограничусь анализом лишь одной довольно типичной ситуации и рассмотрю ее психологический механизм.

Итак, ситуация следующая: женщина плачет в присутствии мужчины по непонятным для него причинам. А причин у женщин может быть множество: от печали до радости, от тревоги до восторженности, от нежности до ненависти.

Кто из мужчин не присутствовал в такой ситуации и не чувствовал при этом свою беспомощность?

Попробую описать то, что происходит в душе у мужчины и типичные ловушки непонимания, в которые он попадает. А также различные возможные варианты его реакций на описываемую ситуацию.

Выделю здесь 3 варианта мужского поведения:

1 вариант – стандартный.

Попав в такую ситуацию, мужчина встречается с собственным бессилием и пытается побыстрее ее завершить.

Типичные чувства мужчины здесь досада, вина и раздражение. Досада связана с непониманием состояния женщины и собственным бессилием как-то прекратить это состояние. Вина поддерживается идеей своей ответственности за эмоциональные процессы женщины и вызывает раздражение. В итоге мужчина старается либо неуклюже успокаивать женщину, либо обесценивать ее переживания, а то и обвинять ее в них.

Чего хочет женщина в этой ситуации от мужчины?

Присутствия. Принимающего присутствия. Присутствия рядом ее мужчины, с которым можно безопасно поплакать, уткнувшись в его сильное плечо. Чего она не хочет в этот момент от мужчины, так это слышать банальное «Все будет хорошо, детка», и тем более его упреков «за свое неадекватное поведение».

В итоге, женщина чувствует себя непонятой, одинокой и обиженной. Мужчина чувствует себя отвергнутым, беспомощным и раздраженным. Между ними неизбежно нарастает отчуждение.

Что не позволяет мужчине понять, чего хочет от него женщина в описываемой ситуации?

Мужчина здесь попадает в ловушку интроекта – рядом с мужчиной женщина плакать не должна! А если рядом с мужчиной плачет женщина, то виноват мужчина.

Осуществив ряд неуклюжих попыток что-то исправить, мужчина встречается с собственной беспомощностью и переживает вышеупомянутые чувства – вину, досаду, раздражение.

Данный вариант мужского поведения является автоматическим из-за интроекта, Он запускается как условный рефлекс в ответ на стимул-ситуацию и становится навыком.

Если же удается осознать и проработать эти чувства, то на передний план начинают выступать иные, скрытые под виной, раздражением и досадой. Проработав ловушку интроекта, вызывающую вину, можно обнаружить интерес, любопытство, сочувствие. А эти чувства, в отличие от предыдущих, способствуют поддержанию контакта и близости между партнерами.

Два нижеописанных варианта реагирования в рассматриваемой ситуации – это возможность мужчине поступить нестандартно. Они дают возможность вырваться за неосознаваемый поведенческий шаблон. Они становятся возможными лишь при осознании и проработки интроектов и тех чувств, которые запускают типичное «мужское» поведение.

2 вариант – заинтересованного присутствия.

Мужчина допускает, что женщины устроены как-то по-иному и у него возникает любопытство: Как? Мужчина проявляет заинтересованность, внимательность, чуткость, задавая вопросы женщине: Что с тобой? Отчего ты плачешь? Чем я могу тебе помочь? Женщина чувствует небезразличие мужчины. Мужчина чувствует свою нужность женщине. Между ними сохраняется и укрепляется близость.

3 вариант – принимающего присутствия.

Почти не встречающийся в природе). Мужчина знает, что женщины устроены по-иному. И принимает это, просто принимает без всяких условий! Тогда он в состоянии дать ей, то в чем она нуждается: присутствие, сильное плечо с возможностью поплакать на нем, не испытывая при этом вину. Как и в предыдущем варианте качество контакта между ними растет.

Для второго и третьего варианта только лишь мужского опыта оказывается недостаточно, чтобы понять женщину. Ему он просто недоступен в силу его иной, мужской психологии. Проекция и каузальная атрибуция, как механизмы понимания, здесь оказываются бессильны. Для этого необходимо допущение, что женщины «устроены несколько иначе, чем мужчины» и способность к эмпатии.

Мы не сможем понять другого человека, если не допустим идею его инаковости. Лишь в этом случае у нас появляется шанс. Либо занять заинтересованную позицию: Как у тебя это устроено? И через это попытаться понять другого. Либо просто принять его без каких либо условий.опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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